Demòcrates mantindrà el transport públic gratuït, ampliarà les freqüències i els horaris

El candidat nacional de Demòcrates, Xavier Espot, explicant les mesures en matèria de transport públic (Demòcrates)

La llista nacional de Demòcrates + Ciutadans Compromesos + Acció Comunal d’Ordino + Units per al Progrés d’Encamp + Independents mantindrà la gratuïtat del transport públic si guanya les eleccions el proper 2 d’abril. Així ho ha afirmat el cap de llista, Xavier Espot, que ha recordat que, vora un any després que el Govern posés en funcionament la prova pilot i, vist el seu èxit, ara toca que la mesura tingui caràcter definitiu.

El transport públic gratuït, ha defensat, té un triple avantatge: la millora mediambiental, la millora de la mobilitat interna i la millora del poder adquisitiu de les famílies, “perquè poden destinar el preu del bitllet o de l’abonament a habitatge, alimentació o altres despeses corrents”.

A la vegada, i tenint en compte precisament l’augment dels usuaris motivat per aquesta gratuïtat, Espot s’ha compromès a obrir un “procés participatiu ampli” per a definir les mancances i noves necessitats que han sorgit. D’aquest, en sortiran els “augments de les freqüències allà on calgui i dels horaris de les línies”, ha manifestat.

Paral·lelament Espot, que ha estat acompanyat davant la parada de bus de la rotonda de Ransol per la número 7 de la llista nacional, Mònica Bonell, ha anunciat que “ha arribat el moment de fer una reflexió i prendre accions per a implementar a Andorra un mitjà de transport públic segregat“, sigui ferrocarril, tramvia o tram-bus i que uneixi, en un primer estadi, Escaldes-Engordany i Sant Julià de Lòria. El cap de llista Demòcrata ha subratllat que aquest mitjà permetrà “descongestionar la xarxa viària a la Vall central” i també ha advocat perquè pugui tenir continuïtat fins a la Seu d’Urgell, opció que beneficiaria especialment “els fronterers i nacionals” que hi viuen i venen a treballar a Andorra.





Canillo: Aposta pels Mundials 2029

El cap de la llista de Demòcrates + Independents de Canillo, Guillem Casal, ha volgut celebrar l’acte d’aquest cinquè dia de campanya a la plataforma de Soldeu, que just fa una setmana acollia les Finals de la Copa del Món d’esquí alpí, per a garantir “tot el suport necessari i les inversions necessàries” perquè Grandvalira pugui seguir acollint amb èxit grans esdeveniments internacionals. L’objectiu més ambiciós està marcat per al 2029, ha recordat, amb la candidatura perquè Andorra aculli els Mundials d’esquí alpí.





Encamp: Ajuts al sector agrícola i ramader

La candidatura Units pel Poble + Demòcrates + Independents ha defensat la necessària diversificació del sector agrícola i ramader del país, “un sector que ens identifica com a andorrans”, ha defensat Pere Marsenyach, suplent de la llista. “Per aquest motiu volem seguir potenciant el sector i ajudar els pagesos i ramaders”, ha assegurat, amb la creació de nous ajuts i “acompanyant-los en tot el que sigui necessari”, també per a assegurar el relleu generacional. La candidatura, des de les bordes dels Cortals d’Encamp, ha posat com a exemple oferir ajuts al sector per a poder fomentar la reconversió de bordes en espais d’agroturisme.





Ordino: 19 milions d’euros per a la desviació

En aquest cinquè dia de campanya les candidates de la llista de Demòcrates + ACO, Berna Coma i Sandra Codina, han defensat la importància de la nova desviació de la Massana i Ordino, “per a solucionar el problema de mobilitat que tenim a les parròquies de les Valls del nord”. Codina ha lamentat que en hores punta els ordinencs “haguem d’anar per l’Aldosa i Anyós, perquè és inviable anar pel centre de la Massana”. La desviació, que sortirà des de la Serra de l’Honor, es començarà a construir aquest mateix 2023 i acabarà “amb una problemàtica que ens preocupa”. “Hi destinarem 19 milions d’euros en quatre anys”, ha informat la número 2.





Andorra la Vella: Institut de Música amb títols oficials

“És el moment que l’Institut de Música d’Andorra la Vella faci un pas endavant”, ha defensat el número 2 de la llista de Demòcrates + Liberals d’Andorra la Vella, Alain Cabanes. El centre, que des dels anys 80, ofereix “una qualitat exemplar”, esdevindrà un Institut que emetrà títols oficials, ha anunciat Cabanes. Aquest serà un “primer pas” que s’està ultimant mitjançant un conveni entre el Comú i el Govern, i que ha de portar a un objectiu més global que és el de crear a Andorra un Conservatori Nacional. Cabanes ha obert la porta a que sigui aquest mateix institut el que pugui oferir les tasques de Conservatori. En qualsevol cas, ha volgut deixar clar que l’Institut de la Llacuna “no perdrà la seva identitat i mantindrà la seva vocació de formació i de lleure musical per als ciutadans de la parròquia”.

El número 2 de la llista de Demòcrates + Liberals d’Andorra la Vella, Alain Cabanes (Demòcrates)

Sant Julià de Lòria: Carril bici fins a Escaldes

La mobilitat sostenible “és una aposta decidida de Demòcrates”, ha refermat la número 1 de la llista laurediana de Demòcrates + Liberals, Helena Mas. L’exemple és que aquests quatre anys s’ha ampliat la xarxa de vehicles elèctrics i s’ha invertit més de 5 milions d’euros per al transport públic gratuït. Mas ha anunciat un nou projecte també vinculat amb la mobilitat sostenible i la reducció de les emissions de CO2: un carril per a bicis i vehicles de mobilitat personal, que unirà Sant Julià amb Escaldes-Engordany.





Escaldes-Engordany: L’antic escorxador, per a les entitats culturals

Els candidats de Demòcrates + Acció, Salomó Benchluch i Marc Magallón s’han desplaçat fins a l’antic escorxador d’Escaldes-Engordany per a anunciar el projecte de rehabilitació d’aquest espai perquè pugui ser utilitzat per les associacions i entitats, culturals i cíviques de la parròquia. D’aquesta manera es dona resposta a la situació actual de manca d’espais, ha celebrat Benchluch. “Volem que doni cabuda a totes les entitats i que sigui molt modular“, amb sales de diferents dimensions perquè les entitats puguin utilitzar-les tot l’any o només dies puntuals, segons les seves necessitats. També tindrà un espai diàfan per a activitats.