Andorra se suma a l’Hora del Planeta amb l’apagada de l’enllumenat dels edificis

Cartell convidant a sumar-se a la iniciativa l’Hora del Planeta apagant llums (Govern d’Andorra)

Un any més, el Govern i l’administració en general se suma a l’Hora del Planeta apagant l’enllumenat de tots els edificis administratius, i d’altres, aquest proper dissabte 25 de març a partir de les 20:00h. L’acte és quelcom simbòlic que permet recordar el rol exemplar de l’Administració general que des del setembre passat té en vigor un decret d’obligat compliment que ja estableix l’apagada de l’enllumenat al vespre i durant tota la nit.

La iniciativa està impulsada a nivell internacional per World Wide Fund for Nature (WWF) i a nivell nacional per l’Oficina de l’Energia i del Canvi Climàtic (OECC) i Andorra Sostenible. L’objectiu és seguir recordant a tota la ciutadania la importància d’aplicar, en la mesura del possible, accions d’estalvi energètic al domicili particular, empreses i sector públic.

De la mateixa manera que l’Administració general té un decret d’obligat compliment des del setembre, les administracions comunals van signar un conveni amb el Govern per a aplicar mesures de caire similar i, cal recordar que, es mantenen les mesures voluntàries per al sector empresarial, mostra de la responsabilitat col·lectiva de perseguir un model energètic més sobri.

Així mateix, l’acció també persegueix conscienciar sobre la importància de continuar fent passes per a fer front al canvi climàtic, reduir així les emissions de CO 2 i el consum energètic.

D’aquesta manera, i com ja s’està fent els darrers mesos, durant l’hora de l’apagada energètica, tancaran els seus llums, l’Edifici Administratiu de Govern, els edificis del Ministeri de Cultura i Esports (Hotel Rosaleda) i la seu d’Andorra Turisme (Ràdio Andorra), la Seu de la Justícia, la Casa de la Vall i el Consell General, la seu central de FEDA i Andorra Telecom i la seu dels 7 comuns.

De forma addicional, el comú de Canillo també apagarà l’enllumenat de l’Oficina de Turisme, Palau de Gel i l’Edifici Social de la Perecaus, i el comú d’Encamp tancarà els llums ornamentals de Sant Romà i de la Torre dels Moros a les Bons tota la nit del proper dissabte al proper diumenge i els llums ornamentals de la plaça del Funicamp tota la nit del proper dissabte al proper diumenge.

Amb la voluntat que la iniciativa pugui arribar a tota la ciutadania, s’anima a tota la població perquè el pròxim dissabte 25 de març entre les 20:30h i les 21:30h es puguin sumar a l’apagada electrònica voluntària aturant tots aquells aparells no indispensables durant una hora.