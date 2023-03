Andorra participa a la Conferència de l’Aigua de les Nacions Unides

Intervenció de la directora del departament de Medi Ambient i Sostenibilitat, Sílvia Ferrer, a la Conferència de l’Aigua de l’ONU (SFG)

Una delegació del departament de Medi Ambient i Sostenibilitat, encapçalada per la directora, Sílvia Ferrer, ha pres part aquesta setmana a la Conferència de l’Aigua de les Nacions Unides que té lloc a Nova York durant els dies 22 i 24 de març. El certamen internacional és el primer que se celebra en gairebé quasi 50 anys, i té l’objectiu d’agilitzar l’acció per a assolir la seguretat hídrica, assolir els objectius de l’ODS 6, establint prioritats clares per la segona meitat del decenni de l‘aigua (2018-2028) i impulsar un Programa d’acció per a l’aigua.

En la intervenció de la directora al plenari, Ferrer ha posat de manifest l’important paper que juguen les muntanyes per la disponibilitat del recurs hídric, ja que actuen com a reservori de l’aigua. Així mateix, i precisament perquè Andorra és capçalera de dues conques hidrogràfiques, cal adaptar-se al repte per a avançar cap a una nova gestió de l’aigua.

En aquesta mateixa línia, i amb la voluntat de millorar la gestió del recurs hídric, Ferrer ha explicat que ja a finals dels anys 90 Andorra va dotar al país de les infraestructures de sanejament necessàries per a assolir una bona qualitat dels rius. Finalment, ha emfatitzat la importància que té per Andorra assolir una nova llei d’aigües, moderna i innovadora, que promogui una distribució sostenible i equitativa, i que respongui a la creixent pressió sobre els recursos hídrics assegurant tots els usos i permetent l’assoliment de l’ODS 6.

La participació de la delegació a la conferència, també ha comptat amb l’organització d’un esdeveniment paral·lel amb la col·laboració del Mountain Partrenship titulat “Advancing sustainable mountain development: Water Towers for people and the planet”.