De viatge a Torí

Capital del Piemont i de la província homònima, la ciutat de Torí està situada a la confluència del riu Po i del seu afluent, el Dora Riparia. Aquesta elegant ciutat, antiga capital d’Itàlia durant el regnat dels Saboia, va ser el centre cultural i també polític del “Risorgimento” italià. Guarino Guarani, Filippo Juvarra, Ascanio Vitozzi són alguns dels exponents del Renaixement que van immortalitzar la seva obra a Torí.
Torí destaca pels seus monuments barrocs, especialment cal ressaltar les Residències Reials, que han estat considerades per la UNESCO, des de l’any 1997, d’interès històric i artístic. De l’obra barroca també s’ha de fer especial menció a la Capella della Santa Sindones, a les esglésies de San Lorenzo, del Carmina, de Santa Cristina i de la Santa Croce, entre d’altres; sense oblidar la basílica Superga. Just en el centre de la ciutat hi ha 18 kilòmetres de galeries porticades, que van ser construïdes perquè cap inclemència dels temps pertorbés el passeig de la cort reial.
La Catedral, que data del segle XV, la Nova Ciutadella; la Piazza Castello; la Via Nuova i Via PO són altres dels punts d’interès de Torí. La ciutat italiana és un important centre cultural, és seu de la Universitat (1404) i compta amb múltiples museus i sales d’art. De museus, en podem comptabilitzar una quarantena, destacant l’Accademia Alber tina de Belle Arti, la Galleria Sabauda, el Museu Egiziano -el segon en importància per darrere del del Caire-; i la Galleria d’Arte Moderna -amb col·leccions permanents amb obres de Chagall, Modigliani i Picasso-, entre d’altres. D’altra banda, el Teatro Regio i l’Auditorium del Lingottos són dos dels símbols de la ciutat italiana relacionats amb la cultura.
De Torí també destaca la seva estructura urbanística, amb ordenació geomètrica de carrers i places. El desenvolupament econòmic de la ciutat, que té més de 2.000 anys d’història, està íntimament relacionat amb l’evolució de la indústria de l’automòbil. Per últim, no podem parlar de Torí sense fer referència a l’animada piazza San Carlo, un dels centres neuràlgics i punt de concentració habitual dels ciutadans torinesos.
Dades d’interès
Situació
Torí se situa al nord-oest d’Itàlia. El riu Po, que travessa la ciutat cap al nord, divideix la ciutat entre la part ubicada en el turó i la planura.
Habitants
847.398 (2023)
Fets destacats
Torí va ser la seu, el febrer de 2006, dels Jocs Olímpics d’Hivern.
Clima
La zona de muntanya es caracteritza pel clima humit, però a causa de la influència marítima, generalment el tipus de clima és continental, amb hiverns freds i secs i estius frescos. A la zona alpina, la temperatura mitjana anual és entre els 0 i els 11 graus; mentre que a la zona plana, la temperatura mitjana anual oscil.la entre els 11 i els 13 graus.
Cuina
Especialitats com el barolo (vi), el tartufi (dolços), les carns i el xai en particular (agnolotti), el dolcetto (vi dolç) i la bagna caoda (una salsa) són alguns dels productes gastronòmics típics de Torí. A banda, s’hi ha d’afegir les típiques pizzes i pasta.