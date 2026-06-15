David Gálvez representarà Andorra en ‘Lletres Compartides’, un programa que vol enfortir l’espai literari en català

El representant d’enguany d’Andorra al programa Lletres Compartides és David Gálvez. L’objectiu d’aquesta iniciativa és donar la màxima projecció pública als escriptors dels territoris de parla catalana per a apropar-los als lectors dels altres territoris que encara no els han llegit. Aquesta participació és gràcies al conveni signat l’any passat entre el Ministeri de Cultura, Joventut i Esports i la Institució de les Lletres Catalanes, amb la finalitat de contribuir a la internacionalització dels escriptors del Principat.
El programa Lletres compartides és una iniciativa conjunta de la Institució de les Lletres Catalanes, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, la Fundació Mallorca Literària, l’Institut Menorquí d’Estudis, l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, la Casa de la Generalitat de Catalunya a Perpinyà, l’Oficina Pública de la Llengua Catalana, el Govern d’Andorra, l’Oficina de l’Alguer de la Delegació del Govern a Itàlia i l’Ateneu Alguerès.
Els trenta-tres escriptors que s’incorporen en l’edició 2026-2027 de Lletres compartides representen una mostra rica i diversa de la creació literària contemporània:
• Autor andorrà: David Gálvez Casellas (Vilanova i la Geltrú, 1970).
• Autors valencians: Maria Jesús Bolta i Bronchú (Meliana, 1958), Joan Borja i Sanz (Altea, 1968), Victòria Cremades (Novelda, 1966), Joan Deusa Dalmau (Gandia, 1993), Natàlia Gisbert Abad (Alcoi, 1990), Enric Lluch Girbés (Algemesí, 1949), Purificació Mascarell (Xàtiva, 1985), Joan Nave (Benissa, 1978), Lourdes Toledo Lorente (València, 1970) i Vicent Usó (Vila-real, 1963).
• Autors catalans: Mònica Batet Boada (El Pont d’Armentera, 1976), Maria Isern Ordeig (Vic, 1994), David Nel·lo (Barcelona, 1959), Eduard Olesti (Barcelona, 1994), Núria Parera Ciuró (Barcelona, 1972), Marta Pasqual i Llorenç (Girona, 1983), Carles M. Sanuy (Balaguer, 1959), Victoria Szpunberg (Buenos Aires, 1973), Antoni Veciana Ribes (Reus, 1977) i Enric Virgili (Barcelona, 1965).
• Autors illencs: Iolanda Bonet (Eivissa, 1955), Carme Cloquells Tudurí (Maó, 1963), Pau Coya Santandreu (Palma, 1990), Miquel Àngel Llauger (Palma, 1963), Laia Malo (Berga, 1984), Lucia Pietrelli (Candelara, 1984), Ponç Pons (Alaior, 1956), Joan Pons Bover (Santanyí, 1972), Joan Rotger Julià (Ciutadella de Menorca, 1995), i Irene Zurrón (Palma, 1990).
• Autor nord-català: Joan-Francesc Castex-Ey (Perpinyà, 1977).
• Autor alguerès: Gavino Balata (L’Alguer, 1979).
Sessions informatives i autors itinerants
Com en edicions anteriors, un dels punts forts del programa Lletres compartides són les visites d’alguns dels autors que formen part del projecte a d’altres territoris. Així, cada una de les entitats impulsores del programa acollirà alguns escriptors itinerants, que participaran en activitats literàries a equipaments culturals com biblioteques, escoles i instituts o llibreries.
Les visites previstes per a la tardor de 2026 són:
• Catalunya: Iolanda Bonet, Joan Nave, Ponç Pons i Joan Pons Bover.
• València: Joan-Francesc Castex-Ey, Laia Malo, Joan Rotger Julià.
• Mallorca: Joan Borja i Sanz, Victòria Cremades, Núria Parera Ciuró.
• Menorca: Joan Deusa Dalmau, Marta Pasqual i Llorenç, Enric Virgili.
• Pitiüses: Carles M. Sanuy.
• Catalunya del Nord: Irene Zurrón.
• Andorra: Gavino Balata.
La participació al programa Lletres compartides és biennal. Per tant, els autors que formen part del programa i que enguany no realitzen visites a d’altres indrets ho faran al llarg de 2027.
Per a donar a conèixer tots els escriptors participants s’ha elaborat un dossier amb informació sobre les seves trajectòries biogràfiques i literàries. Aquests recursos estan disponibles al web de la Institució de les Lletres Catalanes.