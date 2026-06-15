El COA participa a la 55a assemblea general dels comitès olímpics europeus, a Budapest

El Comitè Olímpic Andorrà (COA) ha participat, els dies 12 i 13 de juny, en la 55a assemblea general dels comitès olímpics europeus (EOC), celebrada a Budapest (Hongria), una de les principals trobades anuals del moviment olímpic europeu. La reunió ha aplegat representants dels comitès olímpics nacionals d’arreu d’Europa per a analitzar l’actualitat del moviment olímpic, compartir experiències i abordar els principals reptes de futur en matèria d’esport, governança i desenvolupament institucional.
Durant les diferents sessions de treball, els participants han rebut informació actualitzada dels preparatius dels esdeveniments esportius previstos per al 2027. Entre aquests, s’han presentat els avenços dels preparatius del Festival Olímpic de la Joventut Europea d’Hivern de Brașov, els Jocs dels Petits Estats d’Europa de Mònaco, els Jocs Europeus d’Istanbul i el Festival Olímpic de la Joventut Europea d’Estiu de Lignano