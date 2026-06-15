El Servei d’Ocupació i Treball estrena dependències més cèntriques i accessibles per a reforçar l’atenció a la ciutadania

El Departament d’Ocupació i Treball ha estrenat les noves dependències ubicades a l’edifici Les Columnes, a l’avinguda Tarragona d’Andorra la Vella, deixant enrere les instal·lacions situades a l’edifici de les Boïgues d’Escaldes-Engordany. El nou espai, més cèntric i ben comunicat, permet reforçar la qualitat de l’atenció a la ciutadania i adaptar els serveis a les necessitats actuals. Les noves instal·lacions disposen d’una superfície total de 830 metres quadrats, un increment significatiu respecte als 680 metres quadrats anteriors, i han estat concebudes per a oferir espais més funcionals, accessibles i adequats tant per als usuaris com per als equips de treball.
Un dels aspectes més rellevants del nou equipament és l’accés directe des del carrer, amb ubicació en planta baixa, fet que facilita l’accessibilitat universal i millora l’atenció a persones amb mobilitat reduïda o en situació de vulnerabilitat, així com a tots aquells ciutadans que requereixen una atenció presencial freqüent. Aquesta nova ubicació també reforça la proximitat de l’Administració amb la ciutadania i la visibilitat del servei.
Durant la visita a la premsa a les noves dependències, el cap de Govern, Xavier Espot, ha destacat que aquest trasllat simbolitza la voluntat de l’Executiu de continuar modernitzant l’Administració i situar la ciutadania al centre dels serveis públics. Espot també ha posat de relleu la important feina diària que realitza el personal del Departament d’Ocupació i Treball, amb uns serveis públics que acompanyen les persones en les seves gestions. El cap de Govern ha ressaltat, les gairebé 14.000 consultes realitzades l’any 2025 des del Servei d’Inspecció de Treball, i les 178 actuacions iniciades. Respecte al Servei d’Ocupació, l’any 2025 es van atendre unes 1.900 visites, es van tractar 870 currículums, i més de 2.300 ofertes de treball, ha exposat Xavier Espot.
Per la seva banda, la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha remarcat que les noves instal·lacions permetran millorar l’atenció personalitzada i la confidencialitat dels usuaris, així com optimitzar els processos interns i la coordinació entre serveis. Marsol també ha subratllat, com a novetat de les noves dependències, la possibilitat que els usuaris poden fer gestions de manera telemàtica, gràcies a la connectivitat de les noves dependències.
La visita a les noves dependències del Departament d’Ocupació i Treball també ha comptat amb la presència del ministre de Territori i Urbanisme, Raul Ferré, la secretària d’Estat d’Economia, Treball i Habitatge, Laura Camps, el secretari d’Estat d’Empresa, Diversificació Econòmica i Innovació, Marc Saura.