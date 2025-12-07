Darrers dies per a visitar la mostra “Vincles. Cuixart conversa amb la Col·lecció Carmen Thyssen”

El 4 de gener de 2026 tancarà definitivament, al Principat, l’exposició “Vincles. Cuixart conversa amb la Col·lecció Carmen Thyssen”, una mostra que commemora el centenari del naixement de l’artista Modest Cuixart. En aquest recorregut, els visitants poden descobrir el diàleg suggeridor que s’estableix entre les seves obres i una selecció de peces destacades de la Col·lecció Carmen Thyssen-Bornemisza, on en troben afinitats, contrastos i complicitats artístiques.
A més, els visitants poden gaudir d’una banda sonora creada especialment per a l’ocasió en col·laboració amb la Fundació ONCA. Les composicions, obra d’artistes del país com Bernat Torra, Jordi Claret, David Sanz i el grup Fonorama, format per Lluís Casahuga, Toni Gibert i Kic Barroc, afegeixen una dimensió sensorial única a l’experiència.