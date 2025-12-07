Quatre persones ferides en tres accidents i en un atropellament, aquestes darreres hores

Mal balanç, aquestes darreres hores, pel que fa als accidents de circulació a la xarxa viària andorrana. Entre dissabte a la nit -en l’interval d’una hora- i aquest diumenge al matí s’han registrat fins a quatre sinistres de trànsit en diferents punts de la geografia del Principat, havent-hi en tots ells una persona ferida.
Sobre els incidents viaris de dissabte, el primer va ser entre un turisme amb matrícula d’Espanya i una motocicleta amb placa d’Andorra. El motorista que conduïa la moto és un jove menor d’edat, de 17 anys, el qual va resultar ferit. Els fets van registrar-se a la CG-1, a la parròquia d’Andorra la Vella. La Policia va rebre l’avís a les 20:30 hores.
El segon dels accidents de circulació va tenir lloc a l’altura del número 11 de l’avinguda Joan Martí, a la vila d’Encamp. La conductora d’una motocicleta, de 43 anys, va resultar ferida. S’hi van veure implicats un turisme amb matrícula d’Espanya i una moto amb placa del Principat. En aquest cas, el servei de l’ordre va rebre l’avís alertant del sinistre a les 20:53 hores.
Respecte al tercer incident viari, aquest, es va registrar a la carretera d’Aixirivall, a la parròquia de Sant Julià de Lòria. Un home de 63 anys va resultar ferit sent el conductor d’un turisme amb matrícula andorrana que va sortir de la via. En l’accident no es va veure involucrat cap altre vehicle. La Policia va ser alertada del succés a les 21:20 hores.
Atropellament a Encamp
Finalment, el darrer sinistre comptabilitzat aquestes últimes hores amb una persona ferida s’ha localitzat a Encamp, concretament a l’altura del número 83 de l’avinguda Joan Martí. Una dona de 73 anys ha resultat ferida, aquesta matí de diumenge, quan el conductor d’un vehicle amb matrícula andorrana ha impactat amb la víctima. La dona ha estat traslladada a l’hospital. L’avís de l’atropellament ha estat donat a les 9:34 hores.