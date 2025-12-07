Presentació, a Andorra, del llibre “Conflictes bèl·lics al Pirineu”, dimecres vinent

Dimecres vinent, 10 de desembre, es durà a terme la presentació del llibre “Conflictes bèl·lics al Pirineu”, una publicació que recull les ponències presentades en les 21es Trobades Culturals Pirinenques, que es van realitzar a la sala Magma de l’Espai Cràter a Olot (Garrotxa), el passat 19 d’octubre de 2024. La presentació tindrà lloc a les 7 del vespre, al Casal Calones, a l’Antic Carrer Major 8, d’Andorra la Vella.
El llibre s’ha editat amb el suport del Ministeri d’Afers Exteriors, l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran, l’Institut Ramon Muntaner, la Diputació de Girona, el Departament dels Pirineus Orientals i Delegació de la Generalitat de Catalunya a Andorra.
Durant l’acte hi intervindran Àngels Mach, presidenta de la Societat Andorrana de Ciències (SAC); Lluís Obiols, president de l’ Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell (IECAU); David Mas, coautor; i Imma Tor i Faus, ministra d’Afers Exteriors.