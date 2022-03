Da Cruz disputarà la Copa d’Europa de Lenk i els Mundials júniors de Veysonnaz

Mario Da Cruz tornarà a la competició aquesta setmana. El jove rider andorrà té previstes dues cites importants en aquesta recta final de la temporada.

La primera cita per a l’andorrà serà a Lenk (Suïssa), on del 25 al 27 de març es disputa la Copa d’Europa. A Lenk es disputen dues Copes d’Europa i una tercera cursa del Nacional de Suïssa. Més tard, del 29 de març a l’1 d’abril, Da Cruz viatjarà a Veysonnaz (Suïssa) per disputar els Campionats del Món júnior. Tant la qualificació com les finals d’aquesta competició estan previstes per al 31 de març.