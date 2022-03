La Direcció General de Trànsit endureix els supòsits de les infraccions de trànsit

Han entrat en vigor diversos canvis a la normativa de trànsit a escala estatal, que a grans trets endureixen les sancions en diversos supòsits d’accions considerades com a causes d’accidents de circulació.

Una de les novetats és que des d’ara fer servir el telèfon mòbil o bé subjectar-lo mentre es condueix comportarà la pèrdua del doble de punts que fins ara: ara comportarà la pèrdua de 6 punts, enfront dels 3 que comportava fins ara.

Tanmateix, el canvi que ha generat més polèmica és l’eliminació del tradicional marge de 20 km/h sobre el límit de velocitat a l’hora de fer avançaments d’altres vehicles. Fins ara, en una carretera amb un límit de 80 km/h -el que hi ha en moltes vies del Pirineu- es podia arribar fins als 100 per avançar, però ara no es pot passar dels 80. El mateix passa amb els trams on hi ha límits de 60, 90 o 100, on serà obligatori respectar aquest màxim fins i tot per sobrepassar un altre vehicle.

Rebuig a la supressió del marge per avançar

Associacions de conductors, com ara Automobilistes Europeus Associats i la Plataforma de Motoristes per la Seguretat Viària, ja han criticat la mesura, perquè creuen que té una finalitat purament “recaptatòria” i perquè temen que, en lloc d’evitar accidents, pot incrementar els xocs frontals perquè augmentarà el temps necessari per fer un avançament. Per la seva part, el RACE valora bé alguns dels canvis, però dubta de l’eficàcia d’aquest en concret.

Davant d’aquest rebuig, la Direcció General de Trànsit (DGT) ha dit que revisarà la decisió d’aquí a un any. El seu director, Pere Navarro, ha reconegut que són “conscients que hi ha debat obert sobre els 20 km/h”, no obstant això, creu que cal “un any per veure com evoluciona” i que “les dades donaran la resposta”.

Un altre canvi que cal tenir en compte és que s’augmenta en un punt (de 3 a 4) la sanció per no dur cordat el cinturó de seguretat o per dur-lo de manera inadequada. També hi haurà sanció de 4 punts per no dur un sistema de retenció infantil adequat o per no portar casc en el cas de motoristes i ciclistes.

Pel que fa justament als ciclistes, des d’ara, en vies amb dos o més carrils per sentit els cotxes, motos i camions estaran obligats a canviar de carril, per avançar bicis i també ciclomotors. Això, per tant, no inclou les carreteres amb un sol carril per costat, que són la gran majoria de les de l’Alt Pirineu. Tanmateix, puja de 4 a 6 punts el càstig per no respectar la distància d’1,5 metres amb les bicicletes. Alhora, es prohibeix d’aturar-se o estacionar en carrils bici o vies ciclistes.

Casc obligatori en patinets i prohibit circular amb bici o patinet per les voreres

La nova normativa, però, també inclou noves obligacions per als ciclistes, que des d’ara podran ser sancionats per circular per les voreres sense baixar de la bicicleta, una acció incívica que ha esdevingut molt habitual en ciutats com Barcelona i que suposa un risc d’atropellament greu per als vianants. El mateix passarà amb els patinets. A més a més, des d’ara els conductors d’aquests vehicles estaran obligats a portar casc.

Una altra sanció que passa de 4 a 6 punts és la que s’imposa per llançar a la via o als voltants objectes que puguin causar accidents o incendis, com ara cigarretes o deixalles.

Finalment, pel que fa als vehicles de transport de viatgers per carretera -com ara els autocars- matriculats a partir del 6 de juliol vinent hauran de portar incorporat per defecte un alcoholímetre “antiengegada“, que impedeixi engegar en cas que el conductor estigui sota els efectes de l’alcohol.