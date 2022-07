Títol: Cyrano de Bergerac

Escriptor/a: ROSTAND, Edmond

Il·lustrador/a: Francesc Santana

Editorial: Animallibres

Pàgines: 147

Edat: a partir de 13 anys

El teatre infantil i juvenil està de nou d’enhorabona. I diem de nou perquè el segell editorial Animallibres se suma al projecte editorial de publicar textos de teatre infantil i juvenil en català com ja ho està fent, amb força regularitat, l’editorial Bromera, dins de la col·lecció «Micalet Teatre». Amb el nom de «La Formiga Teatrera», Animallibres crea una col·lecció de teatre infantil i juvenil en català en què ha publicat dues adaptacions al teatre de dos clàssics de la literatura universal: La volta al món en 80 dies, amb adaptació dramàtica de Juli Disla Sanz, i Cyrano de Bergerac, el clàssic romàntic del segle XIX de Rostand, a càrrec de Jaume Policarpo, que ara ressenyem.

L’adaptació de Policarpo té un doble mèrit: presenta cinc actes com l’obra original i, sobretot, és una adaptació en vers, un gran exercici que cal atribuir a l’adaptador, persona fortament lligada al món del teatre a través de la companyia Bambalina Titelles. Els diàlegs de l’obra no són gaire extensos i permeten que el lector conegui quin és, en essència, el missatge que Rostand va donar a la societat de finals del XIX: el valor d’un home no es mesura per la desproporció del seu nas, sinó per la seva voluntat de lluitar contra una societat que vol rebutjar-lo. És així com Bergerac juga totes les seves cartes per aconseguir la felicitat de Rosaura, la dona de qui està enamorat i que ell pretén que sigui feliç tot renunciant al seu amor en favor de Cristià, un jove a qui Bergerac, home de gran retòrica, li dicta cartes d’amor per conquerir la donzella.

Una adaptació molt correcta, adreçada al públic juvenil, i que presenta, al final del text, unes propostes escèniques ben útils per treballar-la en aquesta franja d’edat.

Moisès Selfa / Clijcat / Faristol