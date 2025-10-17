Cristina Bea Rebés jurarà el càrrec com a membre del CSJ el 4 de novembre

Cristina Bea Rebés (RTVA)

Cristina Bea Rebés ha estat designada membre del Consell Superior de la Justícia (CSJ) pel copríncep episcopal, Josep-Lluís Serrano i Pentinat, segons recull el Decret 16-10-2025 publicat al BOPA número 122 d’aquest divendres. Bea substituirà a Olga Adellach Coma que deixa el càrrec després de vuit anys, per motius personals.

Per tal que el nomenament sigui efectiu, la magistrada ha de jurar o prometre el càrrec i acatar la Constitució i que complirà fidelment els deures i les obligacions inherents al càrrec d’acord amb la Constitució i les lleis, davant el síndic general. L’acte de jurament de Cristina Bea Rebés se celebrarà dimarts, 4 de novembre, a les 12.00 hores i tindrà lloc excepcionalment al vestíbul del Consell General, ja que a causa de les obres de rehabilitació de la Casa de la Vall, no es pot accedir al Tribunal de Corts de la seu històrica del parlament.

