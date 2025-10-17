Joan Aracil serà als Campionats del Món de freeride d’Andorra

Joan Aracil serà als Campionats del Món de freeride que acollirà Ordino Arcalís, a Andorra, el pròxim hivern, de l’1 al 6 de febrer. L’organització ha fet públiques aquest divendres les llistes de participants, en les quals es troba, com estava previst, Joan Aracil. L’andorrà, que entra en la competició gràcies a una wildcard, es veurà les cares amb els millors especialistes del món en la disciplina d’esquí. Aracil obté aquesta wildcard conjuntament amb el nord-americà Kai Jones. Al llistat definitiu hi ha també 11 riders que entren per quotes, i una llista de 12 ‘pros’, per a conformar un total de 25 participants.
L’any passat, Joan Aracil, va competir al World Tour en quatre proves. A Georgia va ser 6è, a Baquèira va fer 11è, a Canadà no va acabar en caure i a Val Thorens també va estar a prop del top10.
Joan Aracil, freerider: “Per a mi, que facin el primer Mundial de freeride de la història a Andorra és increïble, com a andorrà i com a corredor. Representar al meu país en un esport que està creixent tant com el freeride als darrers anys és una bogeria. Estic súper content de poder representar al meu país als primers Mundials i a sobre a casa, on entreno, on em conec molt bé les muntanyes. És un punt a favor del freeride perquè s’està professionalitzant perquè l’evolució està anant com en altres disciplines, com l’esquí freestyle, que es va anar professionalitzant a poc a poc. Anem igual, però una mica més estructurat i organitzat perquè el World Tour ja porta anys però ara amb la FIS, doncs millor. És una bogeria que el Mundial sigui a Andorra i que sigui el primer de la història. L’única plaça que teníem a Andorra era aquesta de la wildcard i que me la donin em satisfà molt”.