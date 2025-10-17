Empat a zero de l’FC Andorra davant d’un potent Granada

Repartiment de punts entre l’FC Andorra i el Granada (0-0) en un partit en què la primera meitat ha estat per als andalusos i la segona per als del Principat. Ja en el minut 11 el porter dels tricolors Yakoobishvili ha fet una gran aturada amb el peu en un xut creuat en una perillosa contra del Granada. Després, Manu Nieto, en el 36, feia una de les úniques oportunitat dels andorrans, però la seva rematada acabava suaument a les mans de Luca Zidane, el fill del mític Zinedine Zidane. Amb el 0-0 s’ha arribat al descans en una primera meitat en què els andorrans no s’han acabat de sentir còmodes sobre el terreny de joc, a Encamp, on avui s’han congregat 3.620 espectadors, entre ells el mediàtic periodista espanyol, Manolo Lama, que ha anat a veure el seu fill, Manu Lama, central del Granada.
A la segona meitat i amb l’entrada d’Àlex Calvo, els andorrans s’han fet amb el control del partit i les ocasions de perill han arribat amb més assiduïtat. Diego Allende ho ha provat en el 59, però els ‘nazarís’ han enviat la pilota a córner. En el 70, Luca Zidane feia l’aturada del partit amb una mà prodigiosa amb un xut des de fora l’àrea de Jastin. Un minut després, ara, era una altre vegada Diego Allende qui ha estat a punt d’avançar els d’Ibai Gómez -tècnic tricolor-. En el minut 86 Minsu ha estat a punt d’obrir la llauna per als del Principat, però la seva rematada ha sortit per poc per sobre del travesser. El Granada de Pacheta treia aigua del vaixell com ben bé podia, però el resultat ja no s’ha mogut i en un clar contraatac de l’Andorra, l’àrbitre d’aquest divendres, Marta Huerta, ha xiulat el final del partit.
El proper compromís dels andorrans serà el diumenge, 26 d’octubre, a les 14 hores, a la Rosaleda, contra el Málaga.