Crear un jardí en espais petits

En un racó petit, com ara un balcó, també es pot gaudir de la natura. Amb una mica d’imaginació, fins i tot un balcó o una terrassa poden transformar-se en un petit oasi verd. L’important és escollir plantes adaptades a l’espai i a la llum disponible. Les plantes aromàtiques, com la menta, la farigola o l’espígol (la lavanda), són ideals perquè perfumen i requereixen poc manteniment. Aprofita les parets amb testos penjants o jardineres verticals per a estalviar espai i crear sensació d’abundància.
Afegir una taula petita o una butaca convida a gaudir-ne i a desconnectar. Un racó verd ben cuidat millora la qualitat de l’aire i l’estat d’ànim. Dedicar uns minuts al dia a regar o retallar les plantes pot esdevenir un moment de pausa i relaxament mental. El contacte amb la natura, encara que sigui a petita escala, aporta serenor i equilibri.
Cada fulla nova és una petita victòria. Un jardí urbà no només decora: ens recorda que fins i tot enmig del formigó, la vida troba sempre la manera de créixer.
Crear un jardí propi, per petit que sigui, és una forma d’expressió i de cura personal. És un espai que parla de nosaltres, del nostre ritme i de la necessitat de bellesa enmig de la ciutat. I, quan les plantes prosperen, també nosaltres ens sentim una mica més arrelats, més tranquils i més a casa.
Perquè cuidar un jardí és, en el fons, aprendre a cuidar la vida en totes les seves formes.
Per Tot Sant Cugat