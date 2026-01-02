Els vehicles andorrans no cal que portin la balisa V16 a Espanya

La balisa lluminosa V16 ja és obligatòria, des del primer de gener, per a circular per territori espanyol. Però, els vehicles matriculats a Andorra no estan obligats a portar-la, ni a utilitzar-la quan circulin per Espanya. Així ho ha confirmat el Govern del Principat a l’Agència de Notícies, aclarint els dubtes sorgits arran de l’entrada en vigor de la nova normativa espanyola sobre presenyalització de perill.
La regulació andorrana és compatible amb la normativa espanyola, que estableix que els vehicles matriculats a l’estranger compleixen la llei si utilitzen els dispositius exigits o permesos al seu país d’origen. Per tant, els conductors andorrans poden continuar fent servir els sistemes actualment vigents a Andorra.
En cas d’avaria o immobilització del vehicle, els cotxes andorrans es consideren conformes si utilitzen els triangles de presenyalització homologats que exigeix la normativa del Principat o bé el senyal lluminós d’emergència groc auto, previst al decret andorrà i funcionalment equivalent a la balisa V16 espanyola.
El Govern recorda que, segons la normativa andorrana, els triangles s’han de col·locar, sempre que no comporti un risc per a la seguretat, a una distància mínima de 50 metres del vehicle i han de ser visibles des d’almenys 100 metres. En vies de sentit únic o amb més de tres carrils, n’hi ha prou amb un sol triangle situat al darrere del vehicle, i el conductor ha de portar armilla reflectora durant la seva col·locació.
Com a alternativa més segura, el senyal lluminós groc auto es pot utilitzar en substitució dels triangles. Aquest dispositiu s’ha de col·locar a la part superior del vehicle, amb visibilitat de 360 graus, i permet alertar la resta d’usuaris sense necessitat de baixar del cotxe, reduint així el risc d’atropellament.