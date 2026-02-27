Corinne Suter s’imposa en el Descens en la primera jornada de Copa del Món de Grandvalira. Jordina Caminal acaba 40a

L’esquiadora suïssa, Corinne Suter, de 31 anys, s’ha emportat la victòria en la prova de Descens que s’ha disputat aquest divendres a la pista Àliga del sector El Tarter de Grandvalira amb un crono d’1:31.62. Suter, guanyadora dels Globus de Cristall en DH i SG la temporada 2020, campiona de Descens als Campionats del món del 2021 i campiona olímpica als Jocs del 2022, ja coneixia la pista andorrana: va aconseguir la plata a les Finals de la Copa d’Europa de 2014 i el bronze a les Finals de la Copa del Món de 2019. Han hagut de passar quatre anys perquè l’esquiadora suïssa torni a pujar a l’esgraó més alt del podi, ja que l’últim triomf en DH el va aconseguir el 2022 a Garmish-Partenkirchen, i aquesta victòria li ha permès escalar posicions en la classificació de la disciplina, passant de la posició 27 fins a la 16.
La segona més ràpida d’aquest divendres a l’Audi FIS Ski World Cup Andorra 2026 ha estat l’austríaca Nina Ortlieb (+0.11), fet que li ha permès guanyar dos llocs (del 10è al 8è) en la classificació, i el podi l’ha completat la italiana Sofia Goggia (+0.24), que passa de la 6a a la 4a posició. Els resultats de la prova d’avui divendres, però, no han alterat les primeres posicions de la classificació de la disciplina, que continua liderada per Linsey Vonn i les alemanyes Emma Aicher i Kira Weidle-Winkelmann, que avui han estat 4a i 11a, respectivament.
Suter ha assegurat que la clau de la victòria ha estat “esquiar de dalt a baix sense cometre cap errada, per difícil que pugui ser amb tanta velocitat”. La suïssa ha destacat que el més impressionant és l’estat de la pista, “amb les temperatures que hi ha, realment no sé com s’han aconseguit aquestes condicions”, i ha afegit que no coneix cap esquiadora a la qual no li agradi esquiar aquí. De fet, ha promès que quan deixi de competir vindrà a Andorra de vacances perquè té moltes ganes d’ensenyar-li les pistes a la seva parella.
De la seva banda, Nina Ortlieb s’ha mostrat molt contenta de tornar al podi “després de tot el que he passat els últims dos anys”, fent referència a les lesions que ha patit i a les operacions a les quals s’ha hagut de sotmetre. A més, Ortlieb ha destacat que “encara no entenc per què no us han donat uns Campionats del món, perquè penso que és una bogeria tot l’esforç que hi poseu”. En aquest sentit, ha tornat a elogiar el Team Hospitality, la pista d’escalfament, les condicions de l’Àliga i que el públic animi a totes les esquiadores, no només a les favorites.
Soffia Goggia, que ha acabat en tercera posició, ha dit que ha fet un descens molt sòlid, però que tot i que en la part més tècnica ha pogut recuperar una mica, Suter i Ortlieb han estat més ràpides. La italiana, que ha recordat que encara està lluny de Vonn en la classificació, i espera poder acostar posicions en el que en el que queda de temporada.
Jordina Caminal, 40a
Pel que fa a la participant andorrana, Jordina Caminal no ha pogut complir el seu objectiu de poder puntuar i ha quedat en 40a posició, a 3.84 segons de la guanyadora. Es tracta del seu millor resultat a la Copa del Món d’aquesta disciplina després del seu debut al gener a Zauchensee (Àustria), on va acabar en 53a posició. L’andorrana ha reconegut que ha comès un error al Curvone, però alhora ha assegurat que està contenta del seu paper: “Crec que he estat a prop del meu màxim nivell, i tinc ganes de seguir consolidant-lo i de seguir creixent”. A més, ha agraït el suport que ha rebut, especialment a l’arribada: “és una cosa a la qual no hi estic acostumada i avui m’ha omplert molt el cor veure tants nens a la grada cridant el meu nom, se m’ha posat la pell de gallina”.
Agenda:
Dissabte, 28 de febrer
9-13 hores: World Cup Village (Jardins Hotel Nòrdic, El Tarter)
10.15 hores: Cursa de Super-G (pista Àliga, El Tarter)
18.30 hores: Entrega de premis de la cursa de Super-G i sorteig de dorsals (Canillo)
Diumenge, 1 de març
9-13 hores: World Cup Village (Jardins Hotel Nòrdic, El Tarter)