Més turistes que excursionistes visiten Andorra al gener

El mes de gener de l’any 2026 han entrat al país un total de 672.636 visitants, dels quals 249.863 són excursionistes (37,1%) mentre que 422.773 són turistes (62,9%). En termes acumulats dels últims dotze mesos, els visitants presenten una variació del -0,5% en relació amb el mateix període de l’any anterior. El nombre de turistes presenta una variació del +11,5% i el nombre d’excursionistes del -9,5%.
L’acumulat des de l’inici de l’any (YTD) del nombre de visitants per dia (suma dels excursionistes i dels turistes per la pernoctació mitjana) és un +0,2% en relació amb el mateix període referit a l’any anterior.