Més turistes que excursionistes visiten Andorra al gener

By:
On:
In: Economia
El turisme és un dels puntals de l'economia andorrana
El turisme és un dels puntals de l’economia andorrana (SFGA)

El mes de gener de l’any 2026 han entrat al país un total de 672.636 visitants, dels quals 249.863 són excursionistes (37,1%) mentre que 422.773 són turistes (62,9%). En termes acumulats dels últims dotze mesos, els visitants presenten una variació del -0,5% en relació amb el mateix període de l’any anterior. El nombre de turistes presenta una variació del +11,5% i el nombre d’excursionistes del -9,5%.

L’acumulat des de l’inici de l’any (YTD) del nombre de visitants per dia (suma dels excursionistes i dels turistes per la pernoctació mitjana) és un +0,2% en relació amb el mateix període referit a l’any anterior.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

[do_widget id=category-posts-pro-64]