Les escultures de neu del Pas de la Casa comencen a agafar forma gràcies al talent dels 24 artistes participants

El Pas de la Casa acull des d’avui divendres els 24 artistes que participen al XX Concurs d’escultures de neu. Des d’aquest matí, els escultors de la categoria professional es troben a la plaça de l’església, on han iniciat els treballs amb els blocs de neu que, fins diumenge al migdia, transformaran en obres relacionades amb la mitologia ibèrica. En el cas dels participants de la categoria d’estudiants, els treballs els començaran demà dissabte, 28 de febrer, a partir de les 10 hores.
Els equips esculpeixen les propostes que van presentar per a formar part del concurs en blocs de neu de 2x2x2 metres, cada dia des de les 10 fins a les 18 hores. A més, els visitants tindran diumenge l’oportunitat de votar per l’obra que més els agradi, ja que el certamen també compta amb un guardó a la votació popular.
Un dels participants d’enguany és Arnau Orobitg, guanyador de la darrera edició, el qual defineix el certamen com a “una petita galeria d’escultura monumental efímera i sobtada, però alhora un joc cultural divertit i bastant pop”.
Aquesta és una edició especialment significativa després de dos anys sense poder-se celebrar per la manca de neu i en un context on s’anima a tothom a desplaçar-se fins al Pas de la Casa per a passejar, gaudir de l’ambient i comprar en comerços i restaurants que actualment es troben afectats pel tall de la carretera RN20, a causa de l’esllavissada en territori francès. Així mateix, tots els participants estan allotjats en establiments del Pas de la Casa per tal de reforçar el vincle amb el teixit econòmic de la vila.