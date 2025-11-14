COP30: Andorra posa al centre del debat els efectes adversos que genera el canvi climàtic en els ecosistemes de muntanya

El secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, ha obert aquest divendres un esdeveniment paral·lel organitzat per Andorra amb el títol “Highlighting mountains: incorporating mountain priorities into the UNFCCC”, a la COP30, que acull aquestes dues setmanes la ciutat del Brasil, Belém. La trobada, que ha estat copresidida també per l’ONG d’investigació i desenvolupament del Nepal (KIRDARC), ha permès posar el focus del debat de la conferència els ecosistemes de muntanya, com Andorra, i com aquests territoris pateixen de forma més severa els efectes adversos que ja genera el canvi climàtic. David Forné ha destacat que és especialment simbòlic que un país de petites dimensions com Andorra pugui liderar reunions d’alt nivell com aquestes i fer sentir la veu de les muntanyes i del propi país a nivell internacional.
La trobada s’ha impulsat sota el paraigua de l’Aliança per les Muntanyes (Mountain Partnership), grup de països membres de l’ONU i muntanyosos, dels quals Andorra en forma part. De fet, David Forné ha recordat que el Principat serà, aquest proper mes de març, la seu de la 7a Reunió Mundial de l’Aliança per les Muntanyes. “És una oportunitat única per a reforçar la nostra ambició col·lectiva per a assolir un desenvolupament sostenible de les muntanyes. Hem de treballar junts, com una sola veu per a compartir experiències i col·laborar en polítiques que donin suport als ecosistemes com els nostres”, ha subratllat. En aquesta mateixa línia, ha explicat que la propera trobada a Andorra, permetrà explorar estratègies innovadores i ho farà també celebrant, la mateixa setmana, la 13a edició del Congrés Mundial de Turisme de neu, Muntanya i Benestar.
Durant el discurs d’obertura, el secretari d’Estat ha explicat que Andorra està treballant per a poder assolir abans de 2030 la protecció del 30% del territori nacional, amb l’impuls d’un nou parc natural. A més, recentment el país ha rebut la distinció de la FAO que acredita que Andorra és el primer país a assolir en la seva globalitat el reconeixement de Sistema Important de Patrimoni Agrícola. És en aquesta línia que, Forné, ha apuntat que “tots aquests compromisos formen part d’una visió més àmplia de l’acció climàtica, responsable i transparent”. Així, ha recordat que Andorra ha estat un dels primers països ha presentat davant de l’ONU el document que recull les contribucions nacionals (NDC3.0) que està duent a terme el país per a reduir les emissions d’efecte d’hivernacle. “Donar exemple en matèria de transparència no és només una qüestió d’integritat sinó que és un mitjà poderós per a garantir que es reconeguin les nostres vulnerabilitats úniques”.
Finalment, Forné ha destacat que segons un recent informe publicat per l’Organització pels Aliments i l’Agricultura (FAO), apunta que el percentatge de població que viu en zones rurals versus les zones urbanes arribarà al 2030 a ser equivalent, quan històricament les zones rurals acollien més població. “Aquesta tendència ens obliga a posar una atenció renovada per a la urbanització sostenible, les infraestructures i la prestació de serveis per a garantir que aquests espais no es quedin enrere”.
Reunió amb la presidència de la COP30
Amb la mateixa voluntat amb la qual s’ha impulsat l’esdeveniment paral·lel, Andorra també ha mantingut una reunió de treball, aquest divendres al matí, amb la presidència de la COP30, que ostenta el Brasil, per tal d’insistir i consultar la possibilitat que s’incorpori a l’agenda de prioritats de la presidència els efectes adversos que genera el canvi climàtic en els territoris de muntanya. La trobada ha comptat amb la participació d’una trentena de països entre els quals Japó, Turquia, Armènia, Nepal i Colòmbia, i ha comptat amb el suport del Grup oficial de negociació de les Muntanyes, del qual Andorra forma part.