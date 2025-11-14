Comunicat de la majoria comunal al Comú d’Escaldes-Engordany

El desembre de 2023 ens vam presentar a les eleccions comunals sota la marca Consens, un projecte format per independents i per representants de Concòrdia i del Partit Socialdemòcrata (PS). El resultat de les urnes va avalar aquesta candidatura i va permetre constituir una majoria sòlida per a desplegar el programa electoral amb què ens vam comprometre davant la ciutadania.
Avui, el PS ha anunciat públicament que es desvincula de la majoria inicialment conformada per socialdemòcrates, Concòrdia i independents sota el paraigua de Consens. Lamentem aquesta decisió i no la compartim. Per a nosaltres, la consellera Maria Carriço és la representant legítima del PS dins de l’equip comunal: es va presentar amb aquestes sigles, ha complert amb els compromisos adquirits i ha mantingut en tot moment la lleialtat al projecte que la ciutadania va avalar, incloent-hi els votants del PS.
No compartim que es puguin al·legar divergències de criteri ni discrepàncies personals com a justificació. La situació derivada del conflicte d’interessos —que va comportar l’apartament cautelar del conseller de la Junta de Govern i la seva posterior sortida voluntària de la majoria— no ha afectat en cap moment la cohesió ni el funcionament del Govern comunal. Consens ha estat, i continua sent, un equip de govern cohesionat, compromès i il·lusionat amb la responsabilitat adquirida fins al darrer dia del mandat.
Volem deixar clar que totes les decisions preses en Consell de Comú han estat adoptades respectant el vot i la posició de la majoria, tal com marca el funcionament democràtic de la institució.
Des de la majoria comunal, reafirmem el nostre compromís amb Escaldes-Engordany —per damunt de qualsevol interès personal— i amb el programa que la ciutadania va avalar a les eleccions. Continuarem treballant amb rigor i responsabilitat per a desplegar totes les accions previstes i per a garantir l’estabilitat institucional que mereix la nostra parròquia.
Consellers de la majoria del Comú d’Escaldes-Engordany