Aprovat el pla d’estudis del bàtxelor en màrqueting de la Unipro Universitat Digital Europea

El Govern ha donat llum verda al decret d’aprovació del pla d’estudis del bàtxelor en màrqueting de la Unipro Universitat Digital Europea. L’alumnat del bàtxelor haurà de desenvolupar les competències transversals comunes a tots els bàtxelors, com ara la capacitat de dominar la comunicació en diferents llengües per a expressar-se i comprendre missatges en diferents contextos i situacions, i de dissenyar i desenvolupar projectes i processos emprenedors des d’una perspectiva d’equilibri sostenible per a la transformació de l’entorn.
Els estudiants també hauran de desenvolupar les competències específiques del títol, com analitzar mercats mitjançant la recollida de dades quantitatives i qualitatives considerant variables socioculturals, analitzar la informació financera i econòmica de l’organització, i dissenyar estratègies de distribució i de preus en diferents mercats. També, aplicar tècniques de màrqueting fent ús d’eines per a l’assoliment dels objectius estratègic i dissenyar estratègies de comunicació eficaces orientades a diferents públics, considerant l’ús de mitjans socials, relacions públiques, publicitat i altres formes de comunicació.
Les persones titulades tenen les competències professionals per a exercir com a tècnics en diversos àmbits, tant en departaments de màrqueting, publicitat i vendes en empreses i altres institucions o organitzacions com en agències de màrqueting i comunicació, dedicant-se a investigació de mercats, publicitat, màrqueting, màrqueting en línia, consultoria, relacions públiques, relació amb mitjans i gestió de clients, entre d’altres.
Els estudis tenen una càrrega de 180 crèdits europeus (ECTS) i una durada de tres cursos acadèmics a temps complet, dividits en sis semestres. No obstant això, aquests estudis també es poden cursar a temps parcial, adequant-ne la durada. La titulació s’imparteix en modalitat no presencial.
El pla d’estudis compta amb l’acreditació favorable de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA).