Subvencions a Puigcerdà i al Pallars Jussà per a ajudar a finançar implantacions de sistemes eficients de recollida selectiva

El Pallars Jussà i Puigcerdà s'han beneficiat dels ajuts (Govern.cat)
L’Agència de Residus de Catalunya (ARC), del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya, ha resolt atorgar, amb caràcter definitiu, la subvenció de foment de la recollida selectiva. En aquesta resolució, l’ARC ha aprovat concedir subvencions a 79 sol·licitants, entre els quals hi ha 75 ens locals (beneficiaris de la línia 1) i 4 comerços i serveis (beneficiaris de la línia 2). Destaquen les subvencions a l’Ajuntament de Puigcerdà i al Consell Comarcal del Pallars Jussà.

L’import total de les subvencions concedides a ens locals és de 9.376.058 € (quasi la totalitat de l’import de la convocatòria), mentre que l’import que reben, en conjunt, els comerços i serveis és de 123.942,00 €.

Entre els ens que reben subvenció, hi ha ciutats i diversos consells comarcals, una millora de la recollida selectiva dels quals pot ajudar a l’increment de l’índex de recollida selectiva de Catalunya.

L’objecte de la convocatòria és finançar actuacions que contribueixin al foment de projectes de recollida selectiva eficients de les diferents fraccions dels residus municipals, des d’una perspectiva de l’economia circular, per a contribuir a assolir una gestió més sostenible i un estalvi de recursos naturals, i, alhora, donar compliment als objectius que estableix la normativa vigent.

De manera específica, es financen les actuacions relacionades amb aquestes fraccions i que impliquin models d’alta eficiència: recollida selectiva de bioresidus (fracció orgànica i fracció vegetal), projectes d’autocompostatge, recollida selectiva d’olis de cuina usats i recollida selectiva de residus tèxtils. El període d’execució de les actuacions objecte de la subvenció és de 36 mesos a partir de la data de resolució d’atorgament.

De forma genèrica, el percentatge màxim de finançament per a cadascuna de les actuacions sol·licitades i justificades és del 90% de l’import acceptat com a elegible.

El procediment de concessió ha estat el de concurrència competitiva per sistema de prorrateig. Els projectes s’han classificat per prioritats i segons la població inclosa en el projecte sol·licitat. En el cas dels ens locals, una prioritat remarcable era que els projectes que impliquessin un canvi del sistema de recollida selectiva i es valorava també si anaven acompanyats de l’establiment d’una taxa justa o d’una limitació de l’aportació de la fracció resta. Pel que fa als comerços i serveis, s’han tingut en compte especialment les sol·licituds que implicaven la implantació de sistemes per a recollir la fracció orgànica de forma eficient.

Els fons són una injecció econòmica al món local per a facilitar la implantació d’aquests sistemes, que han d’ajudar a incrementar l’índex de reciclatge.



Beneficiaris Línia 1

BeneficiariImport atorgat
Ajuntament de Santa Maria d’Oló9.287,79 €
Ajuntament de Lliçà de Vall16.485,92 €
Ajuntament de Pals58.819,63 €
Ajuntament de Granollers411.381,93 €
Consorci del Bages285.572,33 €
Ajuntament d’Albinyana12.638,92 €
Ajuntament de Parets del Vallès79.492,13 €
Ajuntament de Martorelles18.141,98 €
Ajuntament de Piera73.505,27 €
Consell Comarcal del Solsonès95.468,86 €
Ajuntament de Gavà50.490,66 €
Consell Comarcal de l’Anoia24.280,02 €
Ajuntament de Begues24.612,62 €
Ajuntament de Sant Celoni69.187,09 €
Ajuntament de Tordera79.492,13 €
Ajuntament de Tortosa83.892,17 €
Ajuntament de l’Ametlla del Vallès34.832,61 €
Ajuntament de Lladó8.768,63 €
Ajuntament de Caldes de Montbui86.718,68 €
Ajuntament de Sant Feliu de Codines17.675,43 €
Ajuntament de Portbou26.230,38 €
Consell Comarcal del Pla d’Urgell583.855,59 €
Ajuntament de Lleida302.327,30 €
Ajuntament de Barcelona340.075,72 €
Ajuntament de Masllorenç7.669,22 €
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat342.818,26 €
Ajuntament de la Canonja20.681,86 €
Ajuntament del Vendrell348.281,12 €
Ajuntament de Vallromanes12.061,40 €
Ajuntament de Gualba12.638,92 €
Ajuntament d’Arenys de Munt30.478,53 €
Ajuntament de Bonastre6.921,47 €
Ajuntament del Prat de Llobregat341.446,99 €
Ajuntament de Vila-Rodona11.973,71 €
Ajuntament de Montornès del Vallès73.293,61 €
Ajuntament de Tarragona410.559,15 €
Ajuntament d’Almacelles23.584,58 €
Consell Comarcal de l’Alt Empordà76.826,77 €
Consell Comarcal de la Selva10.975,90 €
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès411.381,92 €
Ajuntament de Bigues i Riells del Fai35.985,53 €
Ajuntament de Blanes69.947,67 €
Ajuntament dels Hostalets de Pierola9.818,14 €
Ajuntament de la Vajol3.716,39 €
Ajuntament Sant Bartomeu del Grau10.522,35 €
Ajuntament del Montmell12.638,92 €
Ajuntament d’Esplugues de Llobregat416.918,65 €
Ajuntament de Terrassa166.198,29 €
Ajuntament d’Ascó11.973,71 €
Ajuntament de Torroella de Montgrí205.073,86 €
Ajuntament de Lloret de Mar32.059,35 €
Ajuntament d’Artés20.681,86 €
Ajuntament de Puigcerdà88.163,21 €
Ajuntament de Palafrugell25.170,56 €
Ajuntament de Vilamaniscle3.875,13 €
Consell Comarcal del Pallars Jussà78.510,64 €
Ajuntament de la Roca del Vallès35.921,13 €
Ajuntament de Subirats15.964,95 €
Consell Comarcal del Segrià620.316,62 €
Ajuntament de Celrà20.681,86 €
Consell Comarcal de l’Urgell75.679,29 €
Ajuntament de Santa Susanna146.254,22 €
Ajuntament de Girona377.100,10 €
Consell Comarcal del Ripollès451.944,34 €
Consorci Gestió Vallès Oriental47.894,83 €
Ajuntament de Rubí137.401,56 €
Consorci Ribera d’Ebre, Priorat541.880,54 €
Consell Comarcal de les Garrigues67.127,76 €
Consell Comarcal d’Osona436.064,83 €
Ajuntament de Sabadell78.985,33 €
Ajuntament de la Bisbal del Penedès8.892,60 €
Ajuntament Gimenells i Pla de la Font11.973,71 €
Ajuntament de Banyeres del Penedès10.259,59 €
Ajuntament de Lliçà d’Amunt80.187,56 €
Ajuntament d’Igualada85.445,72 €
Total9.376.058,00 €



Beneficiaris Línia 2

BeneficiariImport atorgat
Universitat Autònoma de Barcelona25.474,00 €
Cdad. Prop. Centro Comercial l’Illa Diagonal71.172,00 €
Escola Ginebró, SCCL21.048,00 €
Fundació Ciutadania Multicultural – Mescladís6.248,00 €
Total123.942,00 €

