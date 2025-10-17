Consells per a recuperar plantes afectades pel sol

L’exposició de les plantes al sol pot passar factura. Les espècies acabades de podar o traslladades de l’interior són especialment sensibles a la llum solar intensa, sobretot si tenen fulles clares i poc denses. Per a evitar cremades, convé acostumar les plantes al sol de manera progressiva. Durant els primers dies, col·loca-les en zones d’ombra lleugera i, a poc a poc, ves traslladant-les a espais amb més llum. També pots protegir-les amb una tela lleugera durant les hores de màxima insolació. I si la calor és molt forta, considera mantenir-les a l’interior durant el centre del dia.
En cas que la planta ja presenti danys, el primer pas és retirar-la de l’exposició directa. Situa-la en un lloc lluminós, però amb llum filtrada, on pugui recuperar-se sense continuar patint.
No arrenquis les fulles cremades de seguida: poden fer d’escut per a les que encara estan sanes. Només si no hi ha risc de més exposició, podràs tallar les parts afectades.
Per a afavorir la recuperació, crea un ambient més fresc i humit. Les polvoritzacions amb aigua (sense excedir-se) ajuden a rebaixar l’estrès hídric i a mantenir la planta més confortable.
Recorda que els canvis bruscos de llum i temperatura, el vent o, fins i tot, alguns fongs poden causar símptomes similars.
Per Tot Sant Cugat