Les Joves Companyies Nacionals de teatre i dansa porten Macbeth a l’escenari aquest divendres i dissabte

Macbeth, l’adaptació lliure de la tragèdia de William Shakespeare portada als escenaris per les Joves Companyies Nacionals de teatre i dansa, torna als escenaris aquest divendres i dissabte, a les 21 hores, a la Sala de Festes i de Congressos del Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp. Dirigida per Joan Hernández i Mònica Vega, aquesta nova proposta escènica reinterpreta el text clàssic des d’una mirada contemporània i juvenil, tot integrant la dansa contemporània, el teatre físic i el vers.
Amb una durada de 50 minuts, Macbeth convida el públic a redescobrir l’ambició, la culpa i la crueltat de la història original a través d’un llenguatge visual i corporal potent, pensat especialment per a connectar amb les noves generacions.
“Macbeth és una peça de creació on experimentem amb la hibridació escènica i on volem apropar Shakespeare al públic juvenil, creant ponts amb la literatura moderna i l’oci actual”, expliquen els directors.
Sinopsi
Després d’una batalla contra rebels que amenacen el regne, Macbeth es troba amb quatre bruixes que li profetitzen que ell serà rei. Aquest encontre marcarà l’inici d’un viatge fosc d’ambició, traïció i paranoia, on els límits morals es difuminen.
Fitxa artística i tècnica
Intèrprets: Aitana Muñoz, Àlex Orona, Carla Iglesias, Isabel Canut, Judit Betbesé, Júlia Aran, Júlia Beal, Julieta Morales, Laia Guerrero, Mar Torra i Sira Riberaygua.
Veu en off (Banquo): Roger Casamajor
Direcció: Joan Hernández i Mònica Vega
Ajudant de direcció i dramatúrgia: Clàudia Borràs
Ajudant de coreografia i moviment: Abril Melà
Assessoria escènica: Elena Santiago i Núria Llobet
Escenografia: Judith Puig
Espai sonor: Bernat Torra
Il·luminació i tècnica: Eloi Pla
Entrades i informació
Les entrades estan disponibles a través del web www.ena.ad.