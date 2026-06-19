El Cadí Circuit Fer arriba a l’equador amb la Cursa del Pla de Sant Tirs

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Cursa del Pla de Sant Tirs
Cursa del Pla de Sant Tirs

El Cadí Circuit Fer 2026 completa la primera meitat del calendari amb la celebració de la Cursa del Pla. La prova, que arriba a la quarta edició, es disputarà aquest dissabte, 20 de juny, al Pla de Sant Tirs. El termini per a apuntar-s’hi va finalitzar dimecres i hi ha confirmada la participació de prop de 200 corredors i corredores. Els 150 primers inscrits rebran un obsequi. La sortida tindrà lloc dissabte, a les 9 del matí, a la plaça Major. El recorregut principal consta de 15 km i un desnivell positiu de 800 metres. També hi ha l’opció de fer la cursa curta, de 9 km i un desnivell positiu de 500 metres. Pel que fa a la prova puntuable del Circuit Fer Petit, els participants faran 4 quilòmetres i salvaran un desnivell de 200 metres.

Tot seguit (9.15 h) es farà la sortida de la caminada popular. En aquest cas també hi ha dues opcions: la de 9 km, que coincideix amb la cursa curta, i la de 4 km, que és la més assequible. 

Pel que fa a la recollida de dorsals, ja començarà aquest divendres a la tarda (18-20 h) al supermercat Condis, mentre que dissabte al matí es podrà fer abans de la sortida (7.30-8.30 h), ja a la plaça Major. L’organització recorda que el material obligatori inclou el telèfon mòbil carregat i sense el mode avió, un got reutilitzable, sabatilles esportives tancades i un clip o alguna altra peça per a portar el dorsal visible. No estarà permès córrer amb auriculars



El calendari es reprèn a l’agost amb la Trobada d’Aristot

Després de la Cursa del Pla, el Cadí Circuit Fer farà una pausa a la primera meitat de l’estiu. La següent prova ja serà el 2 d’agost, amb la disputa de la Trobada d’Aristot, una de les més veteranes del calendari atès que enguany ja arriba a la 19a edició. Per a aquesta cursa ja estan obertes les inscripcions

La modalitat principal consta de 22 km i un desnivell positiu de 1.800 m. A més del Circuit Fer, està inclosa al calendari de curses open de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC). També hi haurà les opcions de la cursa Half (16 km i un desnivell de 1.050 metres), la Prio (11 km i un desnivell de 600 m) i Open (6,2 km i desnivell de 290 metres)

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