Aquest divendres s’estrena «Viva», d’Aina Clotet

L’actriu i directora, Aina Clotet, estrena aquest divendres la pel·lícula «Viva» que ella dirigeix i en la qual també participa dins de l’elenc de protagonistes. El repartiment d’aquesta cinta està format per la pròpia Aina Clotet; Laura Conejero; Naby Dakhli; Marc Soler; Willy Toledo; Lloll Bertran, entre d’altres. En moltes sales de cinema ja es podrà veure en la seva versió original, en català.
Sinopsi
Després de superar un càncer de pit, la Nora experimenta la necessitat de tornar a sentir-se viva i entra en una espiral frenètica d’activitat. Això la du a embrancar-se en reptes professionals que la superen, a dinamitar el projecte de família amb la seva parella de tota la vida i a iniciar una nova relació amb un home més jove.