La Biblioteca Comunal d’Escaldes-Engordany serà l’escenari, el proper dijous, 11 de juny, a les 20.00 hores, de la conferència «Ser maçona avui, una experiència de vida», una proposta que vol apropar al públic la realitat de la maçoneria femenina contemporània a través del testimoni directe de dues de les seves principals representants. L’acte comptarà amb la participació de Mar Sánchez Bergua i Patricia Planas Rufino, ambdues exGrans Mestres de la Gran Lògia Femenina d’Espanya (GLFE), que compartiran les seves experiències personals i la seva trajectòria dins de la maçoneria femenina.
Durant la conferència, les ponents abordaran el significat de ser maçona en l’actualitat, els valors que inspira aquesta tradició filosòfica i humanista, així com el paper que les dones hi han desenvolupat al llarg dels anys. L’objectiu és oferir una visió propera i rigorosa d’una realitat sovint desconeguda pel gran públic, afavorint el diàleg, la reflexió i el coneixement.
La trobada està oberta a totes les persones interessades a conèixer de primera mà què representa avui la maçoneria femenina i quina incidència té en la vida personal, social i cultural de les seves membres.
L’entrada a l’acte serà lliure fins a completar l’aforament.