Els grups més joves de l’Esbart Laurèdia estrenaran l’espectacle de final de curs Ballant Històries: rondalles, faules i llegendes, el pròxim diumenge, 14 de juny, a les 18 hores, al vestíbul del Centre Cultural Lauredià. L’espectacle proposa un viatge escènic pels relats tradicionals dels Pirineus i dels territoris de parla catalana, transformant-los en dansa i imaginari compartit. El fil conductor serà l’«Esperit del bosc de la Peguera», un personatge creat a partir de la màscara guanyadora del concurs vinculat a l’exposició Darrere la màscara. Cultura, tradició i espectacle.
El repertori explica les diferències entre llegenda, rondalla i faula a través d’històries com El testament del llop, Les tres ninetes d’Ordino, Els menairons i El serrat de l’Esmeligat, així com altres rondalles de Catalunya i les Illes Balears. Hi participen una seixantena de dansaires de les seccions d’Iniciació, Infantils 1, Infantils 2 i Juvenils.
De «Faune» a l’Esperit del bosc de la Peguera
L’origen del personatge es troba en l’exposició Darrere la màscara. Cultura, tradició i espectacle, celebrada a la Sala Sergi Mas entre gener i març de 2024. La mostra reunia una selecció de peces de la col·lecció Alas y Viento, de Nacho Rovira, dedicada a les màscares tradicionals d’arreu del món, juntament amb elements destacats del patrimoni andorrà com els capgrossos de Sergi Mas i la màscara de l’Ossa d’Ordino.
Amb més de 200 peces, la major part de la col·lecció són màscares relacionades amb festes que formen part dels Patrimonis Intangibles de la Humanitat per la UNESCO.
En el marc de l’exposició es va convocar un concurs de màscares. L’obra guanyadora en la categoria d’adults va ser Faune, d’Alexandra Baró, artista i professora de l’Escola d’Art del Comú de Sant Julià de Lòria. La peça havia d’incorporar-se posteriorment a la col·lecció Alas y Viento, però abans l’Esbart Laurèdia li ha donat una nova dimensió artística transformant-la en l’«Esperit del bosc de la Peguera».
El personatge serà el narrador de les històries que conformen l’espectacle, amb la veu de Jordi Papió, conegut per interpretar Satanàs als Pastorets.
Participació a MASK Andorra
La màscara formarà part també de l’exposició MASK Andorra, organitzada per Cultura Popular Ordino i el Ministeri de Cultura, que es podrà visitar a l’Era del Raser del 10 de juny al 23 d’agost.
Durant la inauguració, el 10 de juny, a les 19 hores, els més petits de l’Esbart Laurèdia representaran la llegenda andorrana El testament del llop, amb l’Esperit del bosc de la Peguera com a narrador. Els dansaires portaran màscares creades per l’Escola d’Art del Comú de Sant Julià de Lòria per a representar els diferents animals de la història.
L’acte comptarà també amb la participació dels infantils de l’Esbart Valls del Nord, que interpretaran el Ball de Nans, així com de les Osses gran i petita d’Ordino.