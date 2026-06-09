La Seu presenta l’‘INSOMNI 2026’, un estiu amb 23 activitats gratuïtes, saludables i culturals per al jovent

L’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de la seu Urgell, amb la col·laboració de diferents entitats, serveis municipals i associacions del territori, ha presentat oficialment la programació de l’INSOMNI 2026. Aquesta iniciativa neix amb la voluntat d’oferir alternatives d’oci saludable, cultural i esportiu per al jovent durant els mesos d’estiu, apostant per activitats gratuïtes i participatives que fomenten la convivència, la creativitat i la dinamització juvenil al municipi.
L’edició d’enguany arrencarà el pròxim divendres, 19 de juny, i s’allargarà fins al dissabte 29 d’agost. En total, el programa proposa una completa graella de 23 activitats que es desenvoluparan principalment en horari de tarda i vespre, entre les 17:00 h i les 23:00 h, segons la proposta.
Un programa divers: cultura, esport i música
L’INSOMNI 2026 destaca per la seva gran diversitat, combinant cultura, esport, música i participació comunitària per a un públic ampli d’edats (amb moltes activitats recomanades a partir dels 12 anys).
Entre el conjunt de les 23 propostes dissenyades per a aquest estiu s’inclouen:
• Música i nit: Espectacles com la 6a Nit de Joc Allau (amb 12 hores de joc), les populars nits a la piscina municipal amb entrepà, refresc i l’animació de DJ Oscar, DJ K-ZU i DJ Geri Moli, i el concert de la rapera, freestyler i activista Ainahra.
• Cultura i arts escèniques: Diverses sessions de Cinema a la fresca (amb títols com Sorda, Elio o Balandrau, vent salvatge), obres de teatre com La visita de la vella dama, i espectacles com La Divina Ofèlia, Com-Hiat o el circ de carrer de la companyia CIA Los Colgados.
• Esport i Acció: Tallers de parkour per superar reptes, escalada al bulder i la clàssica gimcana de colles Guarrimkana.
Novetats destacades edició 2026
Com a plats forts i novetats d’aquest estiu, el programa incorpora una sortida al kàrting per a joves de 14 a 25 anys, un refrescant taller de gelats a càrrec de la Gelateria Tina de la Seu d’Urgell, i l’emocionant circuit d’obstacles a l’aigua Wipeout, que tindrà lloc al Parc Olímpic del Segre i adreçat exclusivament per a joves de 12 a 30 anys.
A més, en l’àmbit musical, s’estrena un Micro Obert al carrer dels Canonges destinat a joves artistes locals, on per a participar-hi només cal enviar el nom artístic i la base musical per correu. També hi haurà espai per a la reflexió amb la parada de la Sextruck i la seva caravana pedagògica sobre la responsabilitat afectiva, la sexualitat i el feminisme.
Inscripcions i informació pràctica
Totes les activitats del cartell de l’INSOMNI són completament gratuïtes. No obstant això, a causa de l’aforament limitat, algunes de les propostes (assenyalades amb una estrella groga al cartell oficial, com el kàrting, el Wipeout o el taller de gelats) requereixen inscripció prèvia.
Les inscripcions ja es poden formalitzar a través de la plataforma oficial: https://agenda.laseu.cat/insomni/.
Per a qualsevol dubte, consulta de detalls o per a estar al corrent de possibles canvis i incidències, es poden seguir els perfils d’Instagram @ojalturgell i @espaijovelaseu.