La Seu presenta l’‘INSOMNI 2026’, un estiu amb 23 activitats gratuïtes, saludables i culturals per al jovent

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Cartell de l'INSOMNI 2026 (Aj. la Seu)
Cartell de l’INSOMNI 2026 (Aj. la Seu)

L’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de la seu Urgell, amb la col·laboració de diferents entitats, serveis municipals i associacions del territori, ha presentat oficialment la programació de l’INSOMNI 2026. Aquesta iniciativa neix amb la voluntat d’oferir alternatives d’oci saludable, cultural i esportiu per al jovent durant els mesos d’estiu, apostant per activitats gratuïtes i participatives que fomenten la convivència, la creativitat i la dinamització juvenil al municipi.

L’edició d’enguany arrencarà el pròxim divendres, 19 de juny, i s’allargarà fins al dissabte 29 d’agost. En total, el programa proposa una completa graella de 23 activitats que es desenvoluparan principalment en horari de tarda i vespre, entre les 17:00 h i les 23:00 h, segons la proposta.



Un programa divers: cultura, esport i música

L’INSOMNI 2026 destaca per la seva gran diversitat, combinant cultura, esport, música i participació comunitària per a un públic ampli d’edats (amb moltes activitats recomanades a partir dels 12 anys).

Entre el conjunt de les 23 propostes dissenyades per a aquest estiu s’inclouen:

• Música i nit: Espectacles com la 6a Nit de Joc Allau (amb 12 hores de joc), les populars nits a la piscina municipal amb entrepà, refresc i l’animació de DJ Oscar, DJ K-ZU i DJ Geri Moli, i el concert de la rapera, freestyler i activista Ainahra.

• Cultura i arts escèniques: Diverses sessions de Cinema a la fresca (amb títols com Sorda, Elio o Balandrau, vent salvatge), obres de teatre com La visita de la vella dama, i espectacles com La Divina Ofèlia, Com-Hiat o el circ de carrer de la companyia CIA Los Colgados.

• Esport i Acció: Tallers de parkour per superar reptes, escalada al bulder i la clàssica gimcana de colles Guarrimkana.



Novetats destacades edició 2026

Com a plats forts i novetats d’aquest estiu, el programa incorpora una sortida al kàrting per a joves de 14 a 25 anys, un refrescant taller de gelats a càrrec de la Gelateria Tina de la Seu d’Urgell, i l’emocionant circuit d’obstacles a l’aigua Wipeout, que tindrà lloc al Parc Olímpic del Segre i adreçat exclusivament per a joves de 12 a 30 anys.

A més, en l’àmbit musical, s’estrena un Micro Obert al carrer dels Canonges destinat a joves artistes locals, on per a participar-hi només cal enviar el nom artístic i la base musical per correu. També hi haurà espai per a la reflexió amb la parada de la Sextruck i la seva caravana pedagògica sobre la responsabilitat afectiva, la sexualitat i el feminisme.



Inscripcions i informació pràctica

Totes les activitats del cartell de l’INSOMNI són completament gratuïtes. No obstant això, a causa de l’aforament limitat, algunes de les propostes (assenyalades amb una estrella groga al cartell oficial, com el kàrting, el Wipeout o el taller de gelats) requereixen inscripció prèvia.

Les inscripcions ja es poden formalitzar a través de la plataforma oficial: https://agenda.laseu.cat/insomni/.

Per a qualsevol dubte, consulta de detalls o per a estar al corrent de possibles canvis i incidències, es poden seguir els perfils d’Instagram @ojalturgell i @espaijovelaseu.

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