Deixar de fumar, tot un repte

Deixar de fumar és un procés que exigeix preparació mental, estratègia i el suport d’un professional de la salut. Aplicar tècniques d’eficàcia clínica provada sobre com parar de fumar i fer-ho de forma organitzada augmenta molt les possibilitats d’èxit reduint els símptomes d’abstinència, tot evitant les possibles recaigudes que solen produir-se durant els primers dies.
Seguir les indicacions d’un professional de la salut ajuda a anticipar les dificultats i crear rutines alternatives per a superar-les. La preparació comença abans de fumar la darrera cigarreta. Definir una data clara per a parar de fumar de cop o reduir el consum de tabac gradualment crea un compromís psicològic important.
També és essencial limitar al candidat a deixar de fumar de participar en ambients on es practiquen hàbits associats al fum, quina limitació permet reduir els estímuls visuals i automàtics que empenyen, a qui vol deixar de fumar, a tornar a encendre una cigarreta. Persistir és fonamental. Per a molts candidats a deixar de fumar, les recaigudes formen part del procés.
Emprar una estratègia amb l’ajuda d’un professional pot ser el pas decisiu per a abandonar el tabac de forma definitiva. Des de l’any 2019, la Caixa Andorrana de Seguretat Social cobreix un tractament farmacològic per a ajudar a deixar de fumar, si es compleixen uns determinats requisits. Qui vulgui saber la cobertura que té a l’altre costat del riu Runer, si vol deixar de fumar, ha de trucar al 061, a Salut Respon, servei que pertany a la Generalitat de Catalunya.
«El tabac mata a poc a poc» li vaig dir un cop a un amic fumador. La resposta seva va ser contundent: «No tinc cap pressa a morir-me».