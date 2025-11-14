Entrenament de Bartumeu Gabriel, a Kabdalis, abans del seu debut a la Copa del Món de Levi

Aquest divendres ha estat dia d’entrenament per a Bartumeu Gabriel, que ha tingut una sessió abans del seu debut a la Copa del Món d’eslàlom. L’andorrà s’ha exercitat a Kabdalis (Suècia), on va arribar a meitat de setmana juntament amb Àlex Rius i Xavier Cornella per a fer sessions conjuntes abans d’un cap de setmana amb curses per a tots tres, ja que si bé Gabriel corre diumenge a Levi la WC, Rius i Cornella disputaran dissabte i diumenge els eslàlom FIS de l’estació sueca.
La sessió d’aquest divendres a Kabdalis ha estat una de les darreres de Bartumeu Gabriel abans de la cursa del diumenge, quan correrà l’eslàlom de la Copa del Món, carrera que serà el seu debut a la màxima competició del circuit mundial, cosa que per a ell “significa un pas endavant” en la seva trajectòria esportiva. L’andorrà arriba “en un molt bon estat de forma i ho donarem tot”, va dir a l’inici d’aquesta setmana durant la presentació dels diferents equips de la FAE.
FIS amb Rius i Cornella, a Kabdalis
A Suècia també hi haurà curses aquest cap de setmana. Serà, a més, el debut en competició d’altres integrants de l’equip nacional masculí de tècnica. Àlex Rius i Xavier Cornella competiran dissabte i diumenge les curses d’eslàlom FIS de Kabdalis.