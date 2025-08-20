Comunicat d’APAPMA sobre el projecte del parc eòlic del Maià

El passat mes de gener, el Govern d’Andorra va aprovar el pla sectorial d’infraestructures eòliques de cara al futur parc eòlic que FEDA vol construir al Pic del Maià. Malauradament, la nostra associació no va poder participar en el procés d’exposició pública d’aquest projecte. Degut a això, posteriorment ens vam adreçar a FEDA, per a demanar-los, si us plau, si ens podien facilitar la documentació disponible per a poder estudiar-la i fer-ne una valoració. Una valoració sobre el projecte i, així, poder dir la nostra al respecte.
Després d’una primera carta, amb la seva ràpida i correcta resposta, en vam adreçar una de nova demanat més informació. Malauradament, tant en la primera com en la segona carta FEDA no ens ha pogut facilitar cap informació rellevant i/o diferent del ja aparegut en els mitjans de comunicació. Deixant-nos sense respostes a molts interrogants que ens qüestionen.
FEDA ens informa que la documentació tècnica demanda per a poder valorar el projecte amb criteri, sobre el projecte de parc eòlic al Maià, és d’un projecte encara en fase de definició i molts, suposem que tots, molts dels estudis i informes que el sustenten són provisionals i subjectes a canvis. I per a evitar generar confusió entre els nostres associats i la ciutadania prefereixen esperar a tenir una versió més consolidada abans de fer pública cap informació tècnica.
Sense aquesta informació tècnica la valoració del projecte es fa difícil, tot i que pugui ser provisional, ja que entenem que admeti un cert percentatge de variació (+-30% per als estudis de factibilitat, i +- 15% per als avantprojectes), però aquesta informació ha de tenir un grau de detall i precisió suficient perquè FEDA hagi pogut decidir continuar assumint els costos de la redacció del projecte i de l’estudi d’impacte ambiental, entre d’altres.
Tot i l’oferiment per part del Sr. director de FEDA, El Sr. Moles, de fer una reunió, no hi veiem l’interès si després no en podem sortir amb la documentació/informació necessària per a poder valorar correctament el projecte.
Per això, i a causa de les moltes qüestions que ens planteja aquest projecte; – Ubicació exacta – Impacte ambiental – Millora de la sobirania energètica prevista – Viabilitat tècnica – Previsió de producció i facturació – Calendari detallat – Transport i logística – Estudis de costos de la inversió inicial, així com l’anàlisi de la viabilitat – Finançament del projecte – Mesures de seguretat.
La nostra posició respecte al possible futur parc eòlic del Maià és desfavorable.
Amb la informació de què disposem no veiem ni la seva necessitat, ni la seva viabilitat i, per contra, veiem molts punts negatius com el seu gran impacte mediambiental difícilment rendibilitzable per la seva aportació energètica a les necessitats del país.
Carles Iriarte
President d’APAPMA