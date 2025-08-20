FEDA afronta el gran manteniment del grup 1 de la central hidroelèctrica

FEDA ha iniciat el manteniment del grup 1 de la central hidroelèctrica. Es tracta d’un projecte de gran magnitud per a allargar la vida del grup generador 1 de la central hidroelèctrica. Amb les feines iniciades el passat mes de juny, que tindran una durada al voltant de sis mesos, es completa el manteniment de tots els grups de la central, que va començar el 2023 amb el grup 3, va continuar l’any passat amb el 2 i es completa amb aquest; una feina de manteniment, però també de restauració, que permet allargar la vida de la central, construïda el 1934, al voltant de 20 anys més, i té l’objectiu d’evitar la substitució d’aquestes maquinàries de gran complexitat.
Un equip de FEDA pilota el projecte, en col·laboració amb Électricité de France (EDF), el partner històric també en qüestions hidràuliques i que participa, de manera activa, en el desmuntatge, manteniment i posterior remuntatge del grup hidroelèctric. Es tracta d’una de les inversions més importants de FEDA aquest 2025, i el seu cost s’eleva per sobre del milió d’euros.
El projecte inclou el desmuntatge de totes les peces, el canvi d’injectors de turbina per a optimitzar l’operativitat, la renovació de tots els visos, la neteja del rotor i l’estator, l’alineació de tota la màquina per a optimitzar el rendiment i evitar avaries, el repintat industrial i la substitució d’altres components desgastats o que es trobin en mal estat. Tot per a preservar el seu bon funcionament i a la vegada conservar el que ja és un patrimoni industrial del país, quasi centenari.
Cal recordar que la central hidroelèctrica és el gran recurs per al sistema elèctric del país, i que el 2024 va produir un total de 87,7 GWh, el que suposa el 65% de tota la producció elèctrica nacional. A més a més, es tracta d’una font d’energia 100% renovable i l’allargament de la seva vida compleix un doble objectiu: reduir la petjada de carboni mitjançant la generació d’energies renovables i preservar el bon funcionament de la central.
De la mateixa manera que es va fer amb els grups anteriors, l’aturada de producció del grup hidroelèctric 1 s’ha programat per als mesos d’estiu, que són els que la producció baixa, un cop superada l’època de fosa de la neu. i reprendrà l’activitat a les portes de l’hivern, que és l’època en què la demanda elèctrica del país creix.
Els manteniments d’aquestes característiques, es planifiquen amb mes d’un any d’antelació, atès que la fabricació de les peces es fa de manera quasi artesanal seguint els plànols dissenyats fa prop d’un segle. A més a més, a banda d’allargar la vida de la maquinària, aquesta pot recuperar prestacions. En aquest sentit, el grup 2 va recuperar un MW de potència un cop completat el seu gran manteniment.