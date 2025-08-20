Encamp impulsa la tramitació telemàtica per a l’obertura de comerços o indústries

El Comú d’Encamp impulsa, a partir de l’1 de setembre, la tramitació exclusivament telemàtica per a l’obertura de comerços o indústries. Aquesta iniciativa facilita a ciutadans i empreses la posada en marxa de noves activitats econòmiques de manera àgil i senzilla, evitant desplaçaments i reforçant la digitalització i modernització de l’administració. El Comú recorda que hi ha habilitat un punt d’accés lliure a casa comuna per a qualsevol persona que no disposi dels mitjans necessaris per a fer la tramitació en línia.
El procediment s’inicia a través de la plataforma de tràmits del Comú d’Encamp i a l’apartat Sol·licitud d’obertura Comerç o indústria (compartit amb Govern) on també s’indica tota la documentació requerida. La tramitació la pot realitzar el titular del certificat de reserva de nom comercial (en els casos de nous establiments), els titulars del registre de comerç (quan es tracti de comerços que ja existeixen que canviïn de parròquia), o una tercera persona o empresa de gestió administrativa, sempre que presenti una autorització de representació vàlida.
Per a més informació, els interessats poden contactar amb l’adreça de correu electrònic administracio@encamp.ad, trucar al telèfon 873 200 o consultar el web www.comuencamp.ad.
Aposta ferma per la digitalització
El Comú d’Encamp aposta per una transformació digital constant amb la implementació de tramitacions en línia a diferents departaments i a altres serveis d’administració electrònica oferts a la ciutadania. Actualment, el 100% dels tràmits es poden realitzar digitalment com, per exemple, els certificats de residència, convivència i baixa del cens (que es generen de forma automàtica i es poden descarregar al moment), la consulta i el pagament de rebuts de serveis comunals, les reserves i inscripcions d’activitats, o la tramitació de llicències urbanístiques, que es poden fer en línia des de la sol·licitud fins a la seva resolució, entre d’altres.
La transformació digital també va més enllà dels tràmits per seguir millorant la gestió dels serveis comunals. En l’àmbit de la mobilitat, per exemple, l’Uclic, el servei de transport a la demanda, utilitza una aplicació per a reservar els trajectes, consultar els recorreguts i la ubicació de les parades, entre d’altres, a través de qualsevol dispositiu mòbil. Així mateix, l’ampliació del gimnàs del Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp ha permès instal·lar pantalles i un nou programari que incorporen sessions dirigides per entrenadors virtuals. A més, la gestió de l’aigua també ha fet un salt endavant gràcies a la incorporació de sistemes de control remot, tant per que fa al control de la xarxa des de la captació, passant per les estacions de tractament o els dipòsits.