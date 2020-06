Andorra la Vella dona suport als negocis de la parròquia sufragant cursos de formació de la Cambra

Prop d’una vintena de representants de negocis d’Andorra la Vella han seguit aquest matí de manera telemàtica una formació oferta per la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis. Cap d’ells ha hagut de sufragar cap despesa, ja que el cost íntegre de la participació al curs l’ha assumit el Comú.

Al seminari d’avui ‘Vitamina’t: les 5 vitamines per a l’èxit’, a càrrec de l’expert en entrenament emocional d’equips Xavier Borràs, gairebé la meitat dels assistents pertanyien a establiments comercials de la parròquia. Pel que fa a la segona formació, sobre tècniques en comerç on line, que impartiran Kim Capel i Fernando Blanco el proper dijous 25 de juny, les inscripcions romanen obertes.

La consellera de Desenvolupament estratègic i comercial i de Projectes Participatius, Meritxell López, que ha donat la benvinguda aquest matí als participants del curs, ha destacat que sufragar el cost d’aquestes formacions és una acció més de suport i acompanyament als negocis d’Andorra la Vella que passen per moments difícils causats per la COVID-19. En aquest sentit, cal remarcar que el Comú d’Andorra la Vella ha pres la decisió d’exonerar els impostos relacionats amb l’activitat empresarial mentre no hi ha hagut activitat, i de rebaixar al 50% de manera generalitzada la factura de l’aigua durant el segon trimestre.

La consellera Meritxell López ha expressat la voluntat del Comú de seguir “fent costat, ara més que mai, al teixit empresarial per sortir enfortits d’una pandèmia sanitària sense precedents que ha deixat tocada la nostra economia”.