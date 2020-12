Comença una transformació profunda a Prada Ramon per integrar el barri a l’eix central

El Comú d’Andorra la Vella ha engegat un pla de reactivació de Riberaygua i Travesseres (Prada Ramon) amb l’objectiu d’integrar i unificar el centre d’Andorra la Vella i que l’avinguda Meritxell ofereixi una extensió cap a Riberaygua i Travesseres. L’eix central es reforçarà amb la incorporació d’una de les zones més importants i cèntriques de la parròquia. Prada Ramon compta amb vora 700 negocis, el que suposa gairebé una cinquena part del teixit empresarial d’Andorra la Vella.

La cònsol major, Conxita Marsol, ha explicat que la transformació del barri es durà a terme conjuntament amb inversió pública i privada. En aquest sentit, es potenciarà l’entrada a Riberaygua i Travesseres per a vianants des de l’avinguda Meritxell. D’una banda, amb la construcció de les noves oficines d’Andorra Telecom, amb accés des de l’espai de l’antiga caserna de Bombers. De l’altra, amb la construcció d’un carrer al Passatge Biscariet que connectarà de manera més fluïda l’eix principal amb Prada Ramon.

La construcció de les noves oficines d’Andorra Telecom a l’avinguda Meritxell, 112 permetrà dinamitzar un barri que veurà ampliat el flux de ciutadans -les oficines de la parapública atenen unes 100.000 visites anuals. Andorra la Vella mantindrà, després d’haver tancat un acord amb la companyia de telecomunicacions, dos grans espais públics a l’avinguda Meritxell i a la zona de l’antiga caserna de Bombers.

Una de les grans millores per al barri arribarà amb la reforma del Passatge Biscariet -que travessa pel mig del Centre Comercial Andorrà-. Un conveni urbanístic possibilitarà que la propietat privada aixequi dues plantes el centre comercial i, alhora, es faci càrrec de la construcció d’un nou carrer en aquest passatge que connectarà d’una manera més directa l’avinguda Meritxell i Riberaygua i Travesseres. El nou carrer serà parcialment cobert, amb el sostre alt i transparent, i, a més, s’hi construirà un parc infantil d’ús públic de 440 metres quadrats.

El Comú, en paral·lel, arranjarà i potenciarà els carrers per a vianants adjacents, com els passatges Europa i de l’Aigüeta i l’espai de terrasses del carrer de l’Aigüeta.

Més carrers per a vianants a Prada Ramon

Amb l’objectiu de pacificar el barri i oferir més àrees de passeig, com ja s’ha fet en altres punts de la parròquia, amb el nou any s’iniciarà la remodelació del carrer Callaueta que esdevindrà una zona per a vianants a la primavera. Amb l’obra, que començarà el 18 de gener, s’eixamplarà una via que es convertirà en un passeig. El carrer, amb un baix nivell de trànsit i que compta amb diversos bars i establiments de restauració, resulta idoni per dinamitzar la zona comercial. En la mateixa línia, a primers de gener s’iniciarà una prova pilot per fer de vianants el carrer Sant Esteve, que actualment s’està remodelant per ampliar les voravies, unes treballs que estaran finalitzats abans de Nadal.

Aquestes millores, que fomenten els espais de passeig i posen el vianant al centre de les accions públiques, implicaran alguns canvis en la mobilitat d’un barri que properament passarà a ser una zona de 30 km/h. La circulació entre el carrer Bonaventura Armengol i l’avinguda Tarragona es vertebrarà a través del carrer Joan Maragall, i no com fins ara que el carrer de la Sardana és la via principal per cobrir el trajecte amb vehicle. S’estudiarà, més endavant, modificar el sentit del carrer Riberaygua.

El Comú invertirà un milió d’euros en les diverses millores definides al Pla integral de reactivació de Riberaygua i Travesseres, un barri que es transformarà profundament en els propers anys amb la implicació també de la inversió privada.

800 noves places d’aparcament al Fener

Una de les entrades a Prada Ramon és a través de la zona de l’actual aparcament del Fener, on un privat hi construirà un centre comercial que incorporarà 800 places soterrades d’aparcament al centre de la capital. La notícia s’ha rebut amb optimisme des del Comú d’Andorra la Vella perquè, en paraules de la cònsol major -referint-se també a l’ampliació del Centre Comercial Andorrà i la consegüent reforma del Passatge Biscariet-, els inversors creuen en una Andorra la Vella que té futur. L’obra pública i privada així com el manteniment i creació de zones comercials permetran generar activitat i llocs de treball en l’actual context de crisi sanitària. Conxita Marsol ha expressat que ara és l’hora de creure més que mai en la parròquia i el país.

Consulta aquí com serà la remodelació