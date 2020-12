Es redueixen els casos actius de Covid-19 i la pressió hospitalària

El Govern ha informat aquest dimarts que el nombre de casos actius de Covid-19 se situa en 579, xifra que representa una reducció de 18 respecte aquest dilluns. Alhora, el nombre de persones ingressades a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell a causa d’aquesta malaltia és de 18, 15 a planta i tres a la Unitat de Cures Intensives, on un requereix ventilació mecànica. Així, hi ha un pacient menys ingressat per infecció de coronavirus SARS-CoV-2, pel que es redueix la pressió hospitalària, encara que molt lleument.

La xifra total de casos des de l’inici de la pandèmia de coronavirus SARS-CoV-2 al Principat és de 7.414 persones – 6.556 corresponen a la segona onada–. El total de defuncions fins a la data és de 79. Es registren un total de 6.756 altes des de l’inici de la pandèmia, de les quals 5.951 es corresponen a la segona onada.

A la planta COVID-19 habilitada al centre sociosanitari El Cedre no hi ha cap resident ingressat.

Finalment, pel que fa a la població escolar, 23 aules estan sota vigilància activa –11 total i 12 parcial– i 49 en vigilància passiva.