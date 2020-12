El PS demana els detalls de la incorporació dels psicòlegs a la CASS

La pandèmia del SARS-Cov-2 ha tingut i té una incidència clara en la salut mental i des del Partit Socialdemòcrata insisteixen que l’atenció de la mateixa ha de ser una prioritat per totes les administracions sanitàries. “A Andorra ja teníem una situació preocupant pel que fa a la salut mental, a la qual hem d’afegir ara totes les conseqüències lligades a la pandèmia”, defensa la consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Susanna Vela.

És per aquest motiu que des de la formació demanen els detalls de la incorporació dels psicòlegs a la cartera de serveis de la seguretat social: “una cartera que està a punt de ser aprovada per Govern i que ha d’estar reforçada amb tots els recursos humans i materials necessaris per atendre la població adulta i infantil. Semblaria, però, que el col·lectiu de professionals de la salut mental no està d’acord en com s’està plantejant el pla de salut mental i que desconeixen quin encaix tindran en la cartera de serveis de la CASS, com es va fer públic el 9 de desembre, a una entrevista al president de Col·legi de Psicòlegs d’Andorra”, assenyala Vela. Amb l’objectiu d’aclarir les condicions i la planificació del Ministeri de Salut, la formació ha tramitat aquest dimarts una bateria de preguntes escrites al Govern.

En primer lloc, Vela demana el nombre de persones ateses per l’Àrea de Salut Mental del SAAS ordenat per grups d’edat (infants, adolescents i adults) i per tipus de trastorns que van ser ateses els anys 2018 i 2019 (per mesos), així com el nombre de persones ateses per l’Àrea de Salut Mental del SAAS ordenat per grups d’edat i per tipus de trastorns que han estat ateses des del març del 2020 fins a la data d’avui (per mesos).

En segon lloc, la consellera vol saber quants professionals de la salut mental treballen a aquesta Àrea de Salut Mental i si en el darrer any, s’ha vist incrementada l’estructura d’aquesta àrea amb més professionals de la salut mental.

Finalment, Vela reclama la planificació sanitària del Ministeri de Salut en aquesta àrea i quin és el nombre de professionals que l’haurien d’integrar, i demana quin és l’encaix dels psicòlegs en la cartera de serveis que el Ministeri de Salut està tancant i quines són les condicions de reemborsament pels seus actes.