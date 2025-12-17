Com preparar el teu animal per al Nadal

By:
On:
In: Mascotes
Per Nadal també cal estar pendent de les nostres mascotes (AMIC)
Per Nadal també cal estar pendent de les nostres mascotes (AMIC)

Les festes de final d’any omplen les cases de llum, música i trobades familiars. Però, per als animals de companyia, aquests canvis poden ser una font de nervis i desorientació. Tant si convius amb un gos o un gat, preparar-los amb temps és la millor manera de garantir que visquin aquestes setmanes amb calma i benestar. Els sorolls forts, com la música alta, són un dels principals factors d’estrès. Per Nadal i, sobretot, per Cap d’Any, és recomanable crear-los un espai tranquil on se sentin segurs: una habitació amb llum suau, la seva manta i joguines familiars. Evita renyar-los si s’amaguen o tremolen; necessiten sentir-se protegits.

La decoració nadalenca també pot ser un risc inesperat. Les garlandes, les espelmes o les plantes com la ponsètia (flor de Pasqua) poden ser tòxiques si les mosseguen. Col·loca-les fora del seu abast i vigila amb els cables elèctrics, que molts gats troben irresistibles per a jugar-hi.

Durant els àpats festius, recorda que molts aliments típics —com la xocolata, el raïm o els ossos cuits— són perillosos per a ells. Si vols que participin de la festa, ofereix-los llaminadures adaptades o joguines interactives que els mantinguin distrets mentre la família menja.

Finalment, aprofita aquests dies per a reforçar el vincle. Una passejada llarga, una sessió de jocs o unes carícies davant l’estufa els faran sentir part de la celebració. Les festes poden ser moments d’estrès o d’alegria compartida: tot depèn de com les visquem junts.

També és un bon moment per a revisar les seves necessitats durant aquesta estació de l’any. Una visita al veterinari permet comprovar que estiguin al dia de vacunes i desparasitacions, especialment si durant les vacances passaran temps en una residència o amb altres animals. Un petit control preventiu pot evitar problemes més endavant.

I recorda: els animals no entenen de calendaris ni d’agendes. El que valoren és el temps i l’afecte que els dediquem. Enmig de les presses i els preparatius, trobar un moment per a mirar-los, acariciar-los o simplement compartir silenci és el millor regal que podem fer-los.



Per Tot Sant Cugat

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

[do_widget id=category-posts-pro-64]