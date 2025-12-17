Com preparar el teu animal per al Nadal

Les festes de final d’any omplen les cases de llum, música i trobades familiars. Però, per als animals de companyia, aquests canvis poden ser una font de nervis i desorientació. Tant si convius amb un gos o un gat, preparar-los amb temps és la millor manera de garantir que visquin aquestes setmanes amb calma i benestar. Els sorolls forts, com la música alta, són un dels principals factors d’estrès. Per Nadal i, sobretot, per Cap d’Any, és recomanable crear-los un espai tranquil on se sentin segurs: una habitació amb llum suau, la seva manta i joguines familiars. Evita renyar-los si s’amaguen o tremolen; necessiten sentir-se protegits.
La decoració nadalenca també pot ser un risc inesperat. Les garlandes, les espelmes o les plantes com la ponsètia (flor de Pasqua) poden ser tòxiques si les mosseguen. Col·loca-les fora del seu abast i vigila amb els cables elèctrics, que molts gats troben irresistibles per a jugar-hi.
Durant els àpats festius, recorda que molts aliments típics —com la xocolata, el raïm o els ossos cuits— són perillosos per a ells. Si vols que participin de la festa, ofereix-los llaminadures adaptades o joguines interactives que els mantinguin distrets mentre la família menja.
Finalment, aprofita aquests dies per a reforçar el vincle. Una passejada llarga, una sessió de jocs o unes carícies davant l’estufa els faran sentir part de la celebració. Les festes poden ser moments d’estrès o d’alegria compartida: tot depèn de com les visquem junts.
També és un bon moment per a revisar les seves necessitats durant aquesta estació de l’any. Una visita al veterinari permet comprovar que estiguin al dia de vacunes i desparasitacions, especialment si durant les vacances passaran temps en una residència o amb altres animals. Un petit control preventiu pot evitar problemes més endavant.
I recorda: els animals no entenen de calendaris ni d’agendes. El que valoren és el temps i l’afecte que els dediquem. Enmig de les presses i els preparatius, trobar un moment per a mirar-los, acariciar-los o simplement compartir silenci és el millor regal que podem fer-los.
