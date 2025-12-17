Es compleixen 14 anys de la mort de Cesária Évora

Un 17 de desembre de 2011, ara es compleixen justament els 14 anys d’aquella data, moria a l’edat de 70 anys la cantant caboverdiana Cesária Évora. Durant anys va haver de conformar-se amb cantar en bars de la ciutat de Mindelo a petició dels clients. Ho feia a canvi d’unes monedes o d’aiguardent. Per desgràcia per a tots, l’èxit li va arribar quan ja havia fet 50 anys, de la mà del productor José da Silva.
Des de llavors, Cesária Évora, va recórrer el món amb les seves cançons, arribant a vendre més de sis milions de discos. La seva veu era un veritable prodigi que encara ara podem gaudir gràcies als enregistraments dels seus treballs i a les actuacions que va oferir.
Font: EfeEme.com