Viure en la penúria mental

Quan la vida se’ns complica i els nostres objectius personals no surten com estava previst, com quan per exemple patim una separació sentimental, se’ns mort un ésser estimat, perdem la feina, l’ingrés econòmic es veu reduït o la vida s’ha encarit tant que amb els mateixos diners, ja no podem viure com fins ara, etc. Situacions que se’ns escapen de les mans, no hem fet res per merèixer-ho, però el destí ho vol així i no podem res per desfer-ho. Així doncs, si ens enfoquem en el punt de vista optimista, a banda d’acceptar que han sigut situacions inevitables i que estaven fora del nostre abast, també les interpretarem com a moments o situacions per posar a prova la nostra resiliència. La nostra capacitat d’adaptació als canvis i sobretot, el nostre llindar a la frustració i d’aquesta manera saber si hem de modificar o canvia per complet les nostres creences socials.
És clar que patirem de valent, plorarem i entrarem en un estat depressiu, però ja ho diu el seu propi nom, un estat i consegüentment, està limitat en el temps. Depenent de la nostra resiliència durarà més o menys, però igualment, sortirem sense patir cap trastorn mental, la nostra salut mental no es veurà afectada permanentment. Per contra, quan interpretem les situacions des del vessant negatiu o indiferent, el resultat és bastant diferent, perquè no hi cap lliçó a aprendre. El vessant indiferent és molt eficaç quan la persona no vol patir i es posa una carcassa emocional.
No s’implica emocionalment amb ningú, ni res, ha tingut alguna experiència traumàtica en el passat i actualment, ha decidit que no val la pena tornar-se a il·lusionar, atès que, tard o d’hora arriba la decepció. Per la seva banda, la negativa a part de condicionar traumàticament l’indiferent, també és una font de malestar mental: la por, l’odi, la mandra, l’apatia, el rancor, etc. provoquen que la persona s’abandoni per complet. Els pensaments negatius o catastrofistes s’apoderen del seu caràcter donant com a resultat algun trastorn mental.
