Com podem prevenir els fongs als peus?

Una dona prenent el sol en una piscina (AMIC)

Els fongs als peus, coneguts com a peu d’atleta, són infeccions micòtiques que poden causar molèsties significatives i problemes de salut si no es tracten adequadament. La prevenció d’aquesta afecció és crucial per a mantenir una bona salut podal i evitar complicacions. Tenim moltes ganes de compartir amb tu les claus per a prevenir els fongs als peus, per a poder trepitjar ferm, sense límits.

La prevenció, la cura indispensable

Per salut i per comoditat, és molt important posar totes les eines per a frenar l’aparició de fongs als peus. I és que aquestes infeccions micòtiques, si no es tracten adequadament, poden provocar moltes molèsties: picor, ardor, descamació i esquerdes en la pell. A més, si les esquerdes en la pell s’infecten amb bacteris poden donar lloc a infeccions secundàries, donant lloc a complicacions en el tractament.

Un altre motiu pel qual és molt important dedicar esforços a tractar els fongs és perquè són altament contagiosos i es propaguen, fàcilment, a altres parts del cos i persones.

Per a dur a terme la prevenció de la millor forma, és fonamental tenir identificats llocs que puguin ser focus de contacte, per la humitat i la calor. Les dutxes i els vestidors dels gimnasos i les saunes són espais en els quals es disparen els nivells de calor i d’humitat, una combinació en la qual proliferen els fongs. També són epicentres de contagi els vestuaris i les àrees de dutxes de les piscines, per les seves superfícies humides.

Però, no sols és qüestió de llocs, sinó també d’hàbits. I és que usar sabates i mitjons humits o suats durant llargs períodes pot disparar el risc d’infeccions per fongs.





Així podem prevenir els fongs als peus

Arribats a aquest punt ens toca centrar-nos en les claus per a prevenir-los, en la sèrie de pràctiques i de cura personal amb els quals aconseguirem mantenir a ratlla els fongs.

1. Mantingues els peus secs per a eliminar la humitat completament, sobretot la que s’acumula entre els dits. És important que rentis els peus amb aigua i sabó.

2. Empra sabates que siguin transpirables i alterna el seu ús perquè tots els calçats tinguin temps d’assecar-se.

3. Evita el contacte directe amb superfícies contaminades, amb sandàlies o xancletes en vestidors, dutxes i piscines.

4. No comparteixis articles personals que puguin ser focus de contagi, com a tovalloles o sabates.

5. Canvia els mitjons de manera regular, perquè estiguin nets i secs en tot moment, encara que això suposi canviar-se més d’una vegada

I, per a finalitzar i evitar que es compliqui l’estat dels teus peus, revisa’ls per a detectar signes d’infecció, i sobretot, visita al metge immediatament per a rebre l’avaluació d’un professional.





Per bellezactiva.com