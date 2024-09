Transformers One i Petita ossa, estrenes en català (amb tràiler)

Tràiler de la pel·lícula d’animació Transformers One

Aquest divendres, 20 de setembre, s’estrenen als cinemes dues pel·lícules d’animació doblades al català: ‘Transformers One‘ i ‘Petita ossa‘. El doblatge d’aquests títols té el suport del Departament de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya. Durant l’any 2024 s’han doblat o subtitulat en català 55 llargmetratges amb el suport del Departament.

Transformers One

Optimus Prime i Megatron són rivals irreconciliables, però temps enrere havien col·laborat com a germans d’armes. Abans d’enemistar-se i de declarar-se la guerra a ultrança, tots dos havien estat grans amics i havien canviat junts el destí de Cybertron per sempre més.





Petita ossa

La Milagros és una ossa amb un do increïble: pot comprendre i parlar el llenguatge dels humans. Per això, des de ben petita, s’hi ha relacionat i sempre ha procurat ajudar-los. La contrapartida, però, és que no ha pogut viure de forma lliure i salvatge i que sovint ha hagut de tastar la maldat humana. I ara, acompanyada d’un grup d’amics lleials, haurà de salvar la vida del seu germà i preservar la supervivència de la seva espècie. Basada en el llibre d’Hernán Garrido-Lecca, ‘Milagros: Una osa extraordinaria’.