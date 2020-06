Com plantar Orenga?

Indispensable en la pizza, l’orenga serveix per a gairebé tot. Aquesta herba aromàtica té, a més de sabor, moltes propietats nutricionals i beneficis per a la salut i és per això que avui veurem com plantar-la i fer-la créixer a casa per a comptar amb orenga fresca sempre que ho necessitem.

L’orenga és un condiment molt utilitzat en la cuina mediterrània. Les fulles fresques o seques de l’orenga donen al menjar un sabor i aroma agradable, encara que són les fulles seques les que tenen major sabor i olor. Diverses espècies del gènere procedeixen del Mediterrani, encara que la planta d’orenga és principalment nativa de les regions muntanyenques del sud d’Europa, Gran Bretanya i Àsia occidental.

A més de la seva utilitat com a condiment en salses, especialment en salses de tomàquet, l’orenga té propietats antioxidants a causa de la presència d’àcid fenòlic i flavonoides. Segons la etnofarmacología, aquesta planta té acció analgèsica i propietats estimulants del sistema nerviós i digestiu.

L’orenga és una planta perenne (de llarga durada) que sol créixer entre 20 i 80 centímetres. Per a conrear-ho, es requereix un sòl drenat i fèrtil. El sòl calcari afavoreix el millor creixement de la planta d’orenga. El clima més favorable per al seu creixement és el suau o moderadament càlid, sent la temperatura ideal per a conrear-lo entre 21 i 25 °C. És important que la planta estigui situada on rebi llum solar directa cada dia.

Hi ha dues formes bàsiques de plantar l’orenga:

Per divisió de la mata

Si ja tenim una mata d’orenga en arribar la primavera podem separar i dividir la mata i separar les diferents plantes. Així creixeran més frondoses i obtindrem major rendiment i plantes més grans.

Plantació amb llavors

La sembra de llavors és més lenta i no és tan comuna però també es pot realitzar. Les llavors solen germinar en dues setmanes. La sembra de l’orenga ha de realitzar-se preferentment a la primavera en planters mantinguts preferentment a l’ombra. Per a plantar la llavor, ha d’introduir-se en un forat a una profunditat d’uns 5 cm.