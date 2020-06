Puigcerdà suspèn la Festa Major del Roser i la Setmana Cultural

Puigcerdà no celebrarà enguany la Festa Major del Roser, que estava programada del 16 al 20 de juliol. L’Ajuntament ha comunicat en roda de premsa que han optat per suspendre-la, a causa de les actuals restriccions causades per la prevenció del coronavirus i després d’estudiar totes les opcions possibles.

L’alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, ha avançat que tenen la voluntat de reprogramar d’aquí a un any, el juliol de 2021, les activitats i grups que ja estaven previstos per enguany. Mentrestant, la Setmana Cultural, que havia de tenir lloc del 28 de juny al 12 de juliol, s’ajorna fins a la segona quinzena d’octubre, sempre i quan les condicions sanitàries ho permetin.

Pel que fa a la Festa de l’Estany, que des de fa pocs anys se sol celebrar l’últim cap de setmana d’agost (antigament es feia el tercer diumenge del mateix mes), Albert Piñeira, ha explicat a l’ACN que els propers dies s’obrirà una ronda de consultes amb els diversos agents implicats en la celebració per consensuar el “moment límit” en què calgui prendre una decisió sobre si enguany se celebra o no.

Finalment, pel que fa als actes de juliol que ja han estat suspesos, l’alcalde puigcerdanès ha dit que la decisió “s’ha pres tot seguint la línia d’una gran part dels municipis del país” i pensant en “les dificultats d’organitzar esdeveniments de gran format” en aquest context de crisi sanitària. Entre aquestes activitats anul·lades hi ha l’edició d’enguany de la Universitat d’Estiu Ramon Llull Puigcerdà, segons s’ha anunciat a la mateixa roda de premsa, en què hi participava el president de l’Associació Universitària de Cerdanya, Francesc Armengol.