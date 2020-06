Característiques de l’estil Industrial en interiors

La decoració estil industrial neix a Nova York en aquests enormes lofts que semblen fàbriques. Els espais industrials donen sensació d’amplitud i frescor per això és molt important que l’espai sigui ampli o almenys que doni aquesta sensació. La presència de maons en brut, ens evocarà a un espai industrial. Les grans finestres són ideals per a donar llum durant tot el dia. En aquest estil per tant no s’aconsella l’ús de cortines, ja que com més buit es vegi l’espai en aquest sentit, molt millor.

En el mobiliari, el vidre ha d’estar present. Una taula de vidre, sigui per al menjador o una més petita que serveixi d’auxiliar són bones alternatives per a incorporar la presència d’aquest material en la llar.

Els mobles cromats també poden introduir-se i els clàssics mobles de fusta amb fibres naturals i metall pots combinar-los amb algun mobiliari de disseny, com per exemple les cadires i un sofà tipus Le Corbusier per a la sala d’estar.

Encara que en aquests ambients, la fusta i el ferro per als mobles són els autèntics protagonistes, també en alguns espais poden haver-hi llocs on el formigó sigui predominant. Els detalls florals van en gerros simples, i els coixins de les butaques han de seguir una línia senzilla, encara que fins i tot hi ha els qui s’animen a incorporar altres textures.

Per a culminar amb la tasca de decoració es recomanen objectes reutilitzats o reciclats com a elements antics i millor encara aquells que han pertangut a l’ambient de la manufactura. Hi ha molts exemples on s’utilitzen per exemple canonades per a fabricar mobles auxiliars i penja-robes. No et limitis, hi ha milers d’exemples, només cal buscar inspiració i podreu crear un ambient modern i dinàmic al millor estil industrial.