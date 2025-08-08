Gran part de l’èxit dels maquillatges professionals està, sens dubte, en la personalització. Perquè, més enllà de tècniques i tendències, a cada persona li sentin millor unes coses que unes altres. És una fórmula única. Com més específica, més afavoridora. En el maquillatge d’ulls, entren diversos elements en joc: el color, la forma, com són d’espesses les pestanyes, l’arc de les celles, la fermesa de les parpelles… Però comencem pels bàsics, i amb ells ja notaràs una gran diferència. T’explicarem com maquillar els ulls segons el seu color i forma perquè, com dèiem, trobis aquesta fórmula que és només per a tu.
Colors d’ulls, colors d’ombres
Ulls marrons
Si tens ulls marrons, estàs de sort: és el color més versàtil i combina amb moltíssims tons. Aquesta temporada, el violeta s’emporta el protagonisme. Tons com el morat profund, lila o pruna creen un contrast espectacular amb el marró i donen un toc modern i sofisticat a la teva mirada. També t’afavoreixen molt els tons càlids com el bronze, daurat o coure, que intensifiquen la lluentor natural dels teus ulls. Si cerques una mica més atrevit, prova amb verda maragda o caqui per a un look diferent i molt xic.
Evita: Ombres molt pàl·lides o fredes com el gris clar o el blau pastís, ja que poden apagar la intensitat de la teva mirada.
Ulls verds
Els ulls verds destaquen amb tons que complementen els seus matisos daurats o avellana. El préssec és el seu color estrella d’aquesta temporada: suau, càlid i perfecte per a donar un aire lluminós i natural. També funcionen molt bé els tons corals, terracota i rosa càlid, que harmonitzen amb el verd sense robar-li protagonisme. Per a un efecte més intens o de nit, els borgonyes, prunes o daurats metal·litzats són ideals.
Evita: Els tons verds similars al teu iris poden fer que la mirada es vegi apagada o monòtona.
Ulls blaus
Si els teus ulls són blaus, els tons que més t’afavoreixen són els que realcen la seva frescor i lluminositat. El platejat, color estrella del moment, és perfecte per a crear una mirada radiant i elegant. Altres aliats són els tons freds com a gris, blau marí o lavanda, que intensifiquen el color sense competir amb ell. Per a un look més neutre i versàtil, els nudes en tons freds —com a beix suau o rosa empolsat— són ideals, ja que aporten llum i suavitat sense restar protagonisme al blau.
Evita: Tons molt càlids com el taronja intens o els vermellosos ataronjats, perquè tendeixen a contrastar en excés i poden fer que el blau es vegi més apagat.
Més consells experts per a sublimar el teu maquillatge d’ulls
Acabats d’ombres
L’acabat de les ombres pot canviar per complet l’efecte del teu maquillatge.
– Ombres brillants o metàl·liques: són ideals per a ulls petits, enfonsats o encapotats, ja que aporten llum i creen un efecte de major amplitud. Aplicar-les en el centre de la parpella mòbil o en el lacrimal ajuda a obrir visualment la mirada.
– Ombres mats: funcionen molt bé en ulls grans o prominents, perquè aporten definició sense afegir volum. Són perfectes per a donar profunditat i estructura al maquillatge.
– Ombres amb acabat degradat: aquest efecte, que combina dos o més tons difuminats, afavoreix a totes les formes d’ulls. Especialment, ressalta els ulls ametllats en aportar dimensió. Per a corregir proporcions: si tens ulls separats, aplica tons foscos prop del llagrimer; si els tens junts, inverteix la tècnica i deixa la zona interna més clara.
Tècniques d’eyeliner
El tipus de delineat també ha d’adaptar-se a la forma dels teus ulls per a realçar la seva expressió.
– Ulls petits: un traç fi i lleugerament allargat cap a l’exterior (tipus cat-eye discret) engrandeix visualment la mirada.
– Ulls grans: admeten delineats més marcats o difuminats, que ajuden a definir sense sobrecarregar.
– Ulls ametllats: gairebé qualsevol estil els afavoreix, encara que el delineat amb cueta és especialment afavoridor perquè realça la seva forma natural.
– Ulls caiguts: opta per un delineat ascendent a la cantonada externa per a elevar òpticament la mirada.
– Ulls rodons: l’ideal és allargar el traç cap a fora sense delinear completament tot el contorn, la qual cosa ajuda a estilitzar la forma de l’ull.
Amb aquests consells, et resultarà molt més fàcil saber com maquillar els teus ulls, traient el màxim partit al teu maquillatge com una autèntica professional.
Per bellezactiva.com